Da oggi pomeriggio è stata disposta la riapertura di via De Rivaz con doppio senso di circolazione e sosta come da segnaletica presente in zona.

Inoltre è stato ripristinato il senso unico di circolazione per via Roma e piazza Funno con divieto di transito per veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate ed il relativo limite di velocità previsto per tale strada