Il 28 giugno Alex Britti in concerto ad Ischia in una location che il comune di Ischia, organizzatore dell’evento sta ancora definendo. Lo ha annunciato lo stesso autore nella comunicazione del suo nuovo tour. Alex Britti presenta il suo nuovo singolo Uomini. Il brano, che uscirà il 24 maggio per It.Pop e sarà distribuito da Believe su tutte le piattaforme digitali e in radio, è un’analisi profonda della figura maschile nelle sue diverse sfaccettature, e una critica al modello di uomo che la società ha sempre proposto. Un pezzo forte ed estivo, perfetto per seguire i concerti dell’Alex Britti Live 2024, il tour che porterà Alex a esibirsi in vari festival e piazze italiane per tutta l’estate fino all’appuntamento finale di Roma il 18 ottobre al Palazzo dello Sport.

Alza il volume e senti che arriva l’estate e non c’è più niente / più giusto di fare quello che ti pare se in fondo ti fa sorridere / ormai ci siamo liberati / i generi non sono più classificati / che ne so riderò, cambierò, ma però, sbaglierò perchè in fondo siamo uomini / figli delle donne ma siamo differenti / uomini uguali in tutto il mondo ma cambiano gli accenti / uomini con il cuore in mano e una rosa tra i denti…

Il nuovo singolo Uomini “è una canzone – racconta Britti – che parla di noi maschi, di come siamo fatti, di come ci relazioniamo con il mondo e con le persone che ci circondano e di come è cambiata la nostra percezione nel tempo, di quanto per fortuna oggi siamo molto più liberi che in passato». «Mi sono ispirato – continua l’autore di Settemila Caffè e tante altre hit – guardando i nuovi modelli maschili che emergono dalla TV e dai social, uomini non intrappolati in vecchi stereotipi ma più liberi da tutti i punti di vista, sono saltate tutte le barriere e finalmente viviamo in un epoca di totale libertà espressiva. È una sorta di riflessione sulle nostre potenzialità, non c’è da aver paura di mostrarci per quello che siamo, nemmeno con tutte le nostre imperfezioni»