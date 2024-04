Gli strali dell’opposizione contro Pascale. De Siano: «Lacco Ameno neanche bella addormentata, solo addormentata!»

Continuano gli attacchi dell’opposizione all’Amministrazione di Lacco Ameno guidata da Giacomo Pascale. Ancora una volta, è il leader della minoranza Domenico De Siano a denunciare l’immobilismo in cui versa il paese e a lanciare siluri contro la maggioranza: «Feste e festicciole, Lacco Ameno di più non riesce a fare? Prima di ogni cosa vogliamo chiarire che questa riflessione non ha nulla a che fare con le diverse associazioni che si impegnano sul territorio, ma non possiamo non prendere atto di quella che sia la proposta politica della maggioranza di Lacco Ameno».

De Siano quindi rincara la dose: «Assistiamo al nulla! Mentre gli altri comuni sono al centro di lavori pubblici, di trasformazioni urbane, di programmazioni e di iniziative politiche che vanno nella direzione del miglioramento delle condizioni di vita della comunità, la nostra Lacco Ameno si limita a collezionare figuracce con la magistratura e iniziative di piccolo cabotaggio.

La nostra comunità naviga alla deriva di una miope gestione politica che non dà risposte a nessuno dei problemi che abbiamo. Incartati con i dipendenti, incartati con la ricostruzione post sisma e post frana, senza scuole, senza porto, senza una guida sicura navighiamo a vista e assistiamo agli show sul nulla del sindaco».

Non poteva mancare la frecciata diretta al sindaco: «La fascia è sempre occupata: ora per una processione, ora per una missione romana a scrocco dei lacchesi. E i fatti? E gli atti che servono a Lacco Ameno per affrontare le sfide del futuro? Quelli non ci sono e non ci sono stati. Lacco Ameno resta ferma, immobile. Come una bella addormentata. Sperando sempre che non mettano mano anche alle bellezze che abbiamo ricevuto in dono dalla natura. Altrimenti saremmo solo addormentati».

E anche sull’ultimo episodio che ha visto la navetta “LaccoOnArt” in panne, arriva il commento tagliente: «Una foto dice molto di più di tante parole. Ecco la navetta elettrica voluta da sindaco e vicesindaco. Non staremo qui a chiederci come e da chi le hanno ordinate o a chiedere quale trasparenza e partecipazione abbiano attivato per scegliere gli autisti. Ci limitiamo a spingere. Altro che “ti porto io”, sarebbe il caso di dire “ti spingo io”».