Serie D. Ischia-Ostiamare 2-0. Capitan Trofa e bomber Talamo, al Mazzella non si passa. Ischia sempre più seconda e tra una settimana c’è il derby decisivo

Un gol per tempo, altri tre punti e un’altra settimana alle spalle della capolista, a guidare il gruppo delle qualificate ai playoff. L’Ischia Calcio vince ancora e manda un segnale alle avversarie, anche l’Ostiamare deve arrendersi alla convinzione e alla determinazione gialloblù. In un Mazzella che indossa uno dei migliori abiti della stagione, per chiudere il cammino interno della squadra e sperare di ritrovarsi negli impegni post season, la gara dei ragazzi di Enrico Buonocore si apre subito con una tegola: l’infortunio di Florio.

L’uscita del laterale non scompone la panchina che decide di affidarsi ad un altro centrocampista e spostare Montanino sulla fascia. È la mossa indovinata dal vice Simone Corino perché l’inedito terzino risponde con una prova di grande qualità. Poi la paura per Talamo, dopo un brutto scontro con un avversario, blocca per alcuni minuti lo stadio.

Lo spavento è subito dimenticato, l’attaccante riesce a continuare e sulle ali dell’entusiasmo i padroni di casa passano in vantaggio con l’asse Arcamone-Patalano-Trofa, a margine di una manovra magistrale. La fase difensiva è impeccabile, i rischi sono minimi e la gestione – aspetto sottolineato più volte durante la stagione – è perfetta. Nella ripresa ci pensa proprio bomber Talamo a raddoppiare con un sinistro chirurgico che batte Morlupo e che consegna virtualmente i tre punti ai suoi. Per l’Ischia anche un pizzico di fortuna nelle battute conclusive dell’incontro, con il rigore sbagliato da Mencagli. I gialloblù vivranno altri sette giorni in seconda posizione, con il vantaggio di un punto sulla Nocerina e di due sulla Romana, con il Cassino ormai staccato. E il prossimo match sarà decisivo per ottenere il miglior piazzamento: al San Francesco si giocherà lo scontro diretto con i rossoneri di Nappi.

LA GARA

La zampata del capitano, il mancino chirurgico del bomber e un’altra settimana a guidare il gruppo delle squadre qualificate ai playoff del girone. L’Ischia Calcio non si ferma e allo stadio Mazzella, contro un avversario senza pretese di classifica, conquista la quarta vittoria consecutiva, la sedicesima stagionale, davanti ad una cornice di circa 2mila tifosi. Due gol e un pizzico di fortuna bastano alla formazione di Enrico Buonocore per piegare l’Ostiamare: confermato il secondo posto per un’altra settimana ma per blindarlo servirà uscire indenni dalla trasferta di Nocera, in programma tra sette giorni. Con qualche defezione, in una stagione non semplice dal punto di vista degli infortuni, il gruppo gialloblù si affida al consueto 4-4-2. In porta c’è sempre Vivace, Chiariello e Pastore formano la coppia al centro della difesa. A destra l’inamovibile Florio, a sinistra invece tocca a Mattera.

Montanino da play, Trofa e Arcamone nel ruolo di mezzali; rientra Patalano dal primo minuto e completa il reparto avanzato con Talamo punta e Bisogno posizionato a destra. Inizio da dimenticare per gli isolani che perdono Florio per un problema alla caviglia dopo uno scontro con Simonelli: il terzino rimane a terra ed è costretto ad alzare bandiera bianca. Simone Corino sorprende con una mossa tattica: Maiorano entra al posto del numero 11 e prende le chiavi del centrocampo, Montanino scala sulla fascia. La prima occasione della gara porta la firma di Pasqualoni con una botta al volo sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Vivace neutralizza. All’8’ grandissimo spavento al Mazzella: Talamo si accascia dopo uno scontro aereo con un avversario, attimi di apprensione sugli spalti e in campo: entra l’ambulanza sul terreno di gioco, l’attaccante si rialza e riesce a continuare tra gli applausi di tutti i presenti. Al 16’ l’Ischia passa in vantaggio. Pastore imposta dalle retrovie e serve Mattera, bravo a pescare Arcamone in mezzo al campo: verticalizzazione perfetta per Patalano che sbuca alle spalle dei difensori e scatta sul filo del fuorigioco, la retroguardia laziale viene beffata e capitan Trofa in area trova l’impatto vincente sul rasoterra dalla sinistra. Esulta il leader gialloblù, abbracciato dai compagni. I padroni di casa tengono il pallino del gioco e non rischiano mai, al 18’ gli ospiti devono rimediare su una potenziale opportunità per Patalano.

Al 30’ tentativo di Pasqualoni da calcio piazzato, la barriera respinge. Al 39’ nuovo squillo dell’under locale, al rientro dallo stop fisico: il suo tiro-cross si spegne sul fondo. Nell’ultimo minuto di recupero, dei quattro concessi dal direttore di gara, l’Ostiamare si rende pericolosa. Dopo un recupero del pallone su un rinvio sbagliato di Montanino, Mencagli appoggia per Proietti che si accentra e spedisce poco distante dall’incrocio dei pali. La ripresa si apre con gli stessi ventidue, al 48’ accelerata di Mattera: l’esterno va via, scambia con Trofa e non indirizza verso il bersaglio con un tiro a giro. Al 56’ punizione per i romani sul versante sinistro con Buono che prova a sfidare Vivace sul primo palo, la sfera colpisce l’esterno della rete e i gialloblù rischiano. Il match resta equilibrato, c’è un solo gol che separa le due compagini.

Al 70’ i ragazzi di Campagna fanno tremare di nuovo il Mazzella con una palla inattiva: Buono scodella in area di rigore, il portiere è costretto ad uscire e ad allontanare. Al 73’ Trofa, protagonista di un’ottima prova personale, recupera la palla a metà campo e innesca Talamo che, dal limite, spara alto. Passano tre minuti e l’attaccante non sbaglia. Azione insistita dei padroni di casa con Trofa che suggerisce per il bomber, bravo a prendere la mira da fuori e a battere Morlupo con un mancino chirurgico. È festa al Mazzella, ma l’ultima emozione della partita è per gli ospiti. In pieno recupero, nel tentativo di anticipare un avversario in area di rigore, Pastore commette fallo e l’arbitro concede il penalty. Sul punto di battuta si presenta Mencagli che colpisce la traversa. L’Ischia vince al triplice fischio, resta in seconda posizione e fa registrare un’altra prestazione di notevole spessore, sul piano tecnico e tattico. E tra una settimana ci sarà il derby decisivo al San Francesco contro la Nocerina.

IL TABELLINO: ISCHIA-OSTIAMARE 2-0

Ischia Calcio: Vivace, Florio (6’ Maiorano), Mattera, Trofa (88’ Longo), Chiariello, Pastore, Montanino, Patalano (64’ Spunticcia), Talamo (80’ Montuori), Arcamone, Bisogno. A disp.: Sarracino, Buono, Ballirano, Castagna, Aniceto. All.: Corino

Ostiamare: Morlupo, Pasqualoni (67’ Natalucci), Buono, Tinti (74’ Sbardella), Mencagli, Simonelli (62’ Sorgente), Barlafante, Proietti (57’ Giusti), De Crescenzo, Pozzi (80’ Sardo), Tomas. A disp.: Valori, Minincleri, Nardella, Casazza. All.: Campagna

Arbitro: Bortolussi di Nichelino

Assistenti: Petarlin di Vicenza e Morsanuto di Portogruaro

Marcatori: 16’ Trofa, 76’ Talamo

Ammoniti: Tomas (O), Pasqualoni (O), Pastore (I)

Angoli 1-3

Durata: p.t. 49’, s.t. 49’

Spettatori: 2000