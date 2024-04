La “nipotanza” non salva Ciro Balsamo, per Giosi arriva un nuovo comandante dei vigili

Avevamo salutato l’attivo dello zio di Ignazio Barbieri, il dott. Ciro Balsamo, come una buona notizia per Casamicciola considerando, in maniera bonaria, le recensioni che avevamo ricevuto chiedendo in giro. E’ bastato poco, però, al sindaco di Casamicciola Terme, valutarne le qualità, misurarne i risultati e metterlo nelle condizioni di lasciare l’incarico di comandante della Polizia Municipale di Casamicciola.

Al dott. Balsamo non è andato giù la nota di richiamo ufficiale che gli è stata invita dal primo cittadino dopo il disastro traffico verificatosi a Pasqua. Le immagini delle file e della confusione per poche auto realizzato a Casamicciola, al primo test, non sono andate giù al sindaco che ha colto la palla al balzo e ha messo nero su bianco le contestazioni per la pessima organizzazione del territorio.

A questo episodio, poi, si è aggiunta un’altra considerazione politica che il dott. Balsamo non aveva ben recepito. Il sindaco di Casamicciola Terme, Giosi Ferrandino, non ha mai nascosto la sua posizione ben chiara nei confronti degli assunti al comando vigili nella famosa notte della sfiducia e, a questo, inoltre, si aggiunge anche la modifica del fabbisogno con l’affidamento del compito di messi comunali. In questa partita, Balsamo sembra sia stato più a favore dei suoi sottoposti che non del primo cittadino. E alla prima occasione, Giosi Ferrandino, non si è fatto mancare pronto all’appello dell’assist. Quasi un “no look” alla LeBron James.

Il decreto numero 15 dello scorso 26 aprile racconta come Marianna Ciaramaglia sia la nuova comandante del comando vigili di Casamicciola Terme.

Il Sindaco, premesso che l’art. 50 comma 10 del D.lgs. n. 267 del 2000, stabilisce che il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110 dello stesso decreto, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali. Che l’art. 109, comma 2 del D.lgs. 267/2000, stabilisce che nei Comuni, privi di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, possono essere attribuite ai Responsabili degli uffici e dei servizi.

Considerato che con Decreto sindacale n. 61 del 29.12.2023 era stato conferito al Dott. Ciro Balsamo ai sensi dell’art. 110 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 incarico a tempo pieno e determinato della Elevata Qualificazione (ex Cat. D) relativa alla Posizione Organizzativa Area Vigilanza; che con nota acquisita al protocollo generale dell’Ente n. 7833 del 05/04/2024 il Dott. Ciro Balsamo comunicava le proprie dimissioni dall’incarico ricevuto con Decreto sindacale n. 61 del 29.12.2023, dando un preavviso di giorni 15; che pertanto la Posizione Organizzativa Area VIII – Vigilanza risulta attualmente vacante;

Ritenuto Che nelle more della individuazione di una figura idonea a ricoprire il ruolo di Funzionario della Elevata Qualificazione (ex Cat. D) della Posizione Organizzativa Area Vigilanza, sia necessario procedere con conferimento di incarico ad interim; Visto il curriculum della Dott.ssa Marianna Ciaramaglia, dal quale si evince anche esperienza professionale maturata nel settore Vigilanza, già incaricata della Elevata Qualificazione relativa alla Posizione Organizzativa lii “Area Demografica” fino al 31.12.2024, ai sensi dell’art. 110 del D. Lgs. 267/2000, con Decreto Sindacale n. 60 del 29.12.2023, successivamente modificato con Decreto Sindacale n. 9 del 14.02.2024.

Richiamata la determinazione n. 429 del 3 agosto 2023 di approvazione di una short list di professionisti pe il conferimento di incarichi ai sensi dell’art-. 110 comma 1 del TUEL nella quale, per il profilo di Vigilanza, risultava idonea la dott.ssa Marianna Ciaramaglia.

Ritenuto, pertanto, di dover procedere con un nuovo atto a conferire ad interim alla dott.ssa Marianna Ciaramaglia l’incarico di Elevata Qualificazione relativo alla Posizione Organizzativa VIII “Area Vigilanza”, cui afferiscono i seguenti servizi: Polizia Urbana: Traffico, Viabilità, Contravvenzioni, Vigilanza Edilizia, Controllo del Territorio, Polizia Amministrativa, Sicurezza, Parcheggi, Messi”