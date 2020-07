Procida. Manutenzione del verde stradale e pubblico

Intervento dell’Assessore Titta Lubrano, con delega all’ambiente: “Dopo via Pizzaco e via Raia, il diserbo stradale sta proseguendo lungo via Lavadera e via Paradiso

Il fermo delle attività lavorative dovuto all’emergenza Covid-19, il bel clima della nostra isola e la scelta di NON utilizzare diserbanti chimici ci ha creato qualche difficoltà ed oggi rincorriamo l’erba che cresce velocemente.

E’ in preparazione un apposito avviso pubblico per l’affidamento proprio del servizio di cura e manutenzione del verde pubblico e di diserbo stradale.

Nel frattempo, l’impegno è rivolto a recuperare, raggiungendo con il decespugliatore tutte le strade dell’isola.

Ai cittadini proprietari di giardini prospettanti sulla via pubblica ci appelliamo affinché facciano la loro parte, potando e manutenendo il verde sporgente (oltre quello interno)

A tutti gli utenti delle strade, l’appello è a preservare il decoro e la pulizia evitando il deposito incontrollato di rifiuti e masserizie: il servizio di raccolta dei rifiuti consente di conferire tutto in maniera differenziata e senza particolari sacrifici; esigenze particolari possono essere trattate con l’Ufficio Ambiente del comune.

Nessuno sforzo è stato e sarà risparmiato per Procida”