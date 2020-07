Pozzuoli. Controlli e multe per i camion NU isolani. Pugno duro di Figliolia sullo sbarco ed il transito sul territorio

Pozzuoli. Pugno duro del sindaco Figliolia sullo sbarco ed il transito dei mezzi per il trasporto dei rifiuti provenienti dalle isole del Golfo di Napoli. Allo sbarco nello scalo puteolano delle ore 2,00 della nave battente bandiera rossa della Traspemar proveniente da Casamicciola Terme fermato e verbalizzati decimi di veicoli per inosservanza del divieto di transito E sbarco valido nei week end. La presenza dei mezzi NU sulterritorio flegreo è consentita dallaordinanza sindacale solo dalle 3,00 di notte. I controlli a cura della Polizia Municipale locale che ha provveduto alle verifiche ed alla redazione dei verbali di infrazione . Nell’ambito dell’operazione, stando alle indiscrezioni trapelate, ci sarebbe stato un denunciato. In ogni caso la procedura non ha avuto ripercussioni sulle attività di scarico alla Stir avvenuta regolarmente al termine dei controlli dei Vigili Urbani.