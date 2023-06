Nastri d’argento 2023, i premiati a Napoli

Esterno notte di Marco Bellocchio (Rai Fiction) ‘Miglior Serie’ 2023 e i protagonisti Margherita Buy e Fabrizio Gifuni gli attori più votati dai Giornalisti Cinematografici Italiani ai Nastri d’Argento Grandi Serie che si concludono a Napoli sabato prossimo 17 Giugno al Teatrino di Corte di Palazzo Reale, in collaborazione con la Film Commission Regione Campania.

Per le diverse categorie, Nastri d’Argento a La legge di Lidia Poët (Netflix) tra i titoli ‘Crime’, Call my agent – Italia (Sky) per la ‘Commedia’, Prisma (Prime Video) tra i ‘Dramedy’, Circeo (Paramount+ e Rai Fiction) tra le ‘Docuserie’ e Filumena Marturano (Rai Fiction) per i ‘Film tv’. Nastri per i migliori attori a Margherita Buy e Fabrizio Gifuni per Esterno Notte (Rai Fiction) e per i non protagonisti a Valentina Bellè per The good mothers (Disney+) e Andrea Pennacchi per Tutto chiede salvezza (Netflix).

Questi – nel dettaglio che segue con tutti i premi assegnati ai diversi titoli – i Nastri d’Argento più votati da oltre cento giornalisti cinematografici tra le serie selezionate con un’attenzione speciale ai diversi ‘generi’, che vincono anche per la produzione e con gli autori e gli sceneggiatori ai quali spetta sempre di più il riconoscimento del ‘created by’ che ha prepotentemente cambiato negli ultimi anni la qualità e lo stile di un nuovo formato di ‘fare cinema’.

Premi speciali del Direttivo SNGCI – ad alcuni protagonisti ‘iconici’ molto amati dal pubblico e ai talenti più giovani saranno annunciati sabato prossimo – sono i Nastri d’Argento a Solo per passione – Letizia Battaglia fotografa di Roberto Andò (Rai Fiction), miniserie con Isabella Ragonese e i Nastri speciali a Francesca Comencini per la direzione artistica di Django, omaggio al cult western di Sergio Corbucci e a Paolo Sorrentino, guest star della migliore commedia, Call my agent – Italia: due titoli che sottolineano il valore della produzione di Sky anche nella serialità proprio nel ventennale dalla sua nascita in Italia. E a proposito di anniversari, un Nastro speciale per i primi 30 anni di successi di Lux Vide guidata da Matilde e Luca Bernabei – leader in Europa e oggi nel gruppo internazionale Fremantle – che celebra tra creatività e impresa un’eccellenza internazionale dall’anima italiana, molto amata dal pubblico.

Tra i vincitori già annunciati in attesa della premiazione, la ‘Serie dell’anno’ Mare Fuori (Rai Fiction), una scommessa vinta anche negli ascolti che vola verso una nuova serie già sul set ed è ormai un vero e proprio fenomeno pop che oggi, anche grazie a RaiPlay, continua a far crescere il suo successo segnando una piccola rivoluzione nel rapporto con il pubblico più giovane. Tra i Premi anticipati, infine, il ‘Nastro della legalità-Serie’ a Tutto per mio figliodi Umberto Marino (Rai Fiction), protagonista Giuseppe Zeno, per il forte impegno sociale assegnato in sinergia con Trame – Festival dei libri sulle mafie.

Una trentina le serie selezionate quest’anno, titoli che hanno aperto la platea tradizionale della fiction anche ai grandi autori del cinema. La selezione dei Giornalisti Cinematografici, ha preso in considerazione i titoli della stagione 2022-23 andati in onda dal 1° maggio 2022 al 30 aprile 2023. Le serie candidate, anche su segnalazione degli iscritti al SNGCI, sono state scelte quest’anno, come i premi speciali, dal Direttivo presieduto da Laura Delli Colli e composto da Fulvia Caprara (Vicepresidente), Oscar Cosulich, Maurizio di Rienzo, Susanna Rotunno, Paolo Sommaruga e Stefania Ulivi. Nel Direttivo Romano Milani, Segretario generale e Franco Mariotti (Sindaco).

Un ringraziamento infine ai partner istituzionali: con il MiC – Direzione Generale per il Cinema, Fondazione Claudio Nobis, Nuovo Imaie.

I VINCITORI

SERIE DELL’ANNO

MARE FUORI – stagione 3 (RAI FICTION)

Regia Ivan SILVESTRINI

Una coproduzione Rai Fiction – Picomedia

Sceneggiatura Cristiana FARINA, Maurizio CAREDDU, Luca MONESI, Angelo PETRELLA

MIGLIOR SERIE

ESTERNO NOTTE (RAI FICTION)

Regia Marco BELLOCCHIO

Una produzione The Apartment, società del gruppo Fremantle, KAVAC FILM, in collaborazione con RAI FICTION, in coproduzione con ARTE FRANCE

Sceneggiatura Marco BELLOCCHIO, Stefano BISES, Ludovica RAMPOLDI, Davide SERINO

MIGLIOR SERIE ‘CRIME’

LA LEGGE DI LIDIA POËT (NETFLIX)

Regia Matteo ROVERE (ep. 1-2) e Letizia LAMARTIRE (ep. 3-6)

Una produzione GRØENLANDIA

Sceneggiatura Guido Iuculano, Davide Orsini, Elisa Dondi, Daniela Gambaro, Paolo Piccirillo

MIGLIOR SERIE ‘DRAMEDY’

PRISMA (PRIME VIDEO)

Regia Ludovico BESSEGATO

Prodotto da CROSS PRODUCTIONS

Sceneggiatura Ludovico Bessegato, Alice Urciuolo

MIGLIOR SERIE COMMEDIA

CALL MY AGENT – ITALIA (SKY)

Regia Luca RIBUOLI

Prodotta da Sky Studios e Palomar

Sceneggiatura Lisa NUR SULTAN, Federico BACCOMO (per gli episodi 4 e 5)

DOCUSERIE

CIRCEO (PARAMOUNT+ e RAI FICTION)

Regia Andrea MOLAIOLI

Prodotta da Cattleya con Paramount TELEVISION INTERNATIONAL STUDIOS (EX VIS) in collaborazione con RAI Fiction e Paramount+ ITALIA

Sceneggiatura Flaminia Gressi, Lisa Nur Sultan, Viola Rispoli

MIGLIOR FILM TV

FILUMENA MARTURANO (RAI FICTION)

Regia Francesco AMATO

Una produzione PICOMEDIA in collaborazione con RAI FICTION

Sceneggiatura Massimo GAUDIOSO, Filippo GILI, Francesco AMATO

ATTRICE PROTAGONISTA

Margherita BUY – Esterno notte (RAI FICTION)

ATTORE PROTAGONISTA

Fabrizio GIFUNI – Esterno notte (RAI FICTION)

ATTRICE NON PROTAGONISTA

Valentina BELLÈ – The good mothers (DISNEY+)

ATTORE NON PROTAGONISTA

Andrea PENNACCHI – Tutto chiede salvezza (NETFLIX)

PREMI SPECIALI

SOLO PER PASSIONE – LETIZIA BATTAGLIA FOTOGRAFA (RAI FICTION)

Regia Roberto ANDÒ

Una coproduzione RAI FICTION – BIBI FILM TV con la collaborazione di LE PACTE

Sceneggiatura Roberto ANDÒ, Angelo PASQUINI, Monica ZAPPELLI

con la collaborazione di Giulia ANDÒ, Letizia BATTAGLIA

FRANCESCA COMENCINI

Per la direzione artistica di Django (SKY)

Regia Francesca COMENCINI (per gli episodi 1,2,3 e 4),

David EVANS e Enrico Maria ARTALE (per i seguenti episodi)

Prodotta per SKY e CANAL+ da CATTLEYA e Atlantique Productions (parte di Mediawan)

e coprodotta da Sky Studios e CANAL+, in collaborazione con STUDIOCANAL e Odeon Fiction

Sceneggiatura Leonardo FASOLI e Maddalena RAVAGLI

PAOLO SORRENTINO

Guest star in Call my agent – Italia (SKY)

Regia Luca RIBUOLI

Prodotta da SKY STUDIOS e PALOMAR

Sceneggiatura Lisa NUR SULTAN, Federico BACCOMO (per gli episodi 4 e 5)

NASTRO DELLA LEGALITÀ-SERIE

TUTTO PER MIO FIGLIO (RAI FICTION)

Scritto e diretto da Umberto MARINO

Una coproduzione RAI FICTION – COMPAGNIA LEONE CINEMATOFRAFICA

LUX VIDE

Per i primi 30 anni di successi