Movida, Stani autorizza la musica all’esterno fino alle 2. Deroga per i “Giovedì Foriani” nella zona della Marina

Nel nome della movida e delle iniziative per ampliare l’offerta turistica portato avanti con successo dall’Amministrazione comunale di Forio, il sindaco Stani Verde ha autorizzato la deroga alla ordinanza che disciplina l’intrattenimento musicale all’esterno solo in occasione dei “Giovedì Foriani” e in determinate zone del territorio. Un provvedimento valido fino al prossimo 3 ottobre, ovvero al termine della stagione turistica e richiesto dagli operatori della zona.

Il primo cittadino richiama l’ordinanza sindacale n. 119 del 10/06/2019 concernente «la disciplina dell’attività di intrattenimento musicale degli esercizi pubblici sul territorio comunale».

Quindi recepisce in gran parte la richiesta «da parte di alcuni esercizi pubblici ubicati sul territorio comunale nella zona della c.d.” Movida” (via Marina e via Cesare Calise) di svolgere attività musicale, in deroga alla sopracitata Ordinanza, all’esterno dei locali fino alle ore 2.00, in occasione dei “Giovedì Foriani” fino al 30 settembre 2024».

Rilevando che «trattasi di un periodo che tradizionalmente vede un incremento del flusso turistico sul territorio» e ritenendo dunque «al fine di creare maggiori occasioni di lavoro nonché ampliare l’offerta turistica rivolta in particolare ai giovani, provvedere in merito, in deroga c in via eccezionale e limitatamente ai c.d. “Giovedì Foriani”».

L’ordinanza sindacale, che fissa ad ogni modo precisi limiti, dispone: «Di consentire agli esercizi pubblici ubicati nella zona della c.d. “Movida” (via Marina e Via Cesare Calise) di svolgere attività musicale all’esterno dei locali, in deroga e in via eccezionale e limitatamente ai c.d. “Giovedì Foriani”, così come di seguito:

Giovedì 25 aprile 2024 fino alle ore 2,00 del 26 aprile 2024;

Giovedì 2 maggio 2024 fino alle ore 2,00 del 3 maggio 2024;

Da Giovedì 9 maggio 2024 a Giovedì 27 giugno 2024 fino alle ore 1,00 dei venerdì successivi;

Da Giovedì 4 luglio 2024 a Giovedì 5 settembre 2024 fino alle ore 2,00 dei venerdì successivi;

Da Giovedì 12 settembre 2024 a Giovedì 3 ottobre 2024 fino alle ore 1,00 dei venerdì successivi».

Precisando che «Lo svolgimento delle attività di intrattenimento musicale c danzante, sia all’interno che all’esterno degli esercizi pubblici, deve avvenire nel pieno rispetto dei limiti stabiliti dal D.P.C.M 16/4/1999 n. 215, c non dovrà in alcun modo generare valori di missione acustica superiori ai valori massimi previsti dal Piano di Zonizzazione Acustica approvato con Delibera di C.C. n. 2 del 27/01/2005».