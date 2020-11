Lacco Ameno. Convocato il primo consiglio comunale post insediamento

Convocato dal vicesindaco Giovan Giuseppe Zavota il primo consiglio comunale post insediamento a Lacco Ameno. Si discuterà, rigorosamente in modalità telematica, dell’importante scelta di sostituire l’insostituibile segretario Francesco Ciampi (accasatosi nel comune di Ischia) con una segreteria in convenzione con il comune di Ricignano a Salerno. Qui la segreteria è affidata alla Dottoressa Paola Dello Iacono.A seguire altri 3 punti riguardanti gli indirizzi scolasti del Liceo Statale Ischia. La Convocazione Consiglio Comunale in seduta ordinaria in prima convocazioneper il giorno 9.11.2020, alle ore 18,30 ed in seconda convocazione il giorno 12.11.2020, alle ore 18,30 in modalità a distanza a causa delle restrizioni prescritte in merito all’emergenza epidemiologica Covid-19. A darne notizia il vicesindaco anche alla luce dei DPCM e le ordinanze della Regione Campania.

Ecco i 4 argomenti all’Ordine del Giorno: Approvazione convenzione tra i comuni di Lacco Ameno (NA) e Ricigliano (SA) per la gestione in forma associata del servizio di segreteria comunale; Approvazione richiesta di attivazione di una sezione ad indirizzo artistico presso la scuola secondaria di secondo grado del Liceo Statale Ischia; Approvazione richiesta di attivazione di una sezione ad indirizzo musicale presso la scuola secondaria di secondo grado del Liceo Statale Ischia; Approvazione richiesta di attivazione dell’opzione curvatura biomedica presso la scuola secondaria di secondo grado del Liceo Statale Ischia ad indirizzo classico e scientifico. Ovvero l’istituzione di percorsi formativi specifici per l’approfondimento di discipline inerenti lo studio della biologia, microbiologia, anatomia, fisiologia, igiene ed educazione sanitaria. Questo percorso contribuirà alla formazione, in particolare, degli alunni che intendono proseguire nell’area dell’assistenza sanitaria e delle attività ad essa collegata (Scienze infermieristiche, Medicina, Ingegneria medica e biomedica, Psicologia clinica, Farmacia, Biologia, Scienze dell’alimentazione, Veterinaria).La seduta in modalità a distanza sarà accessibile ai partecipanti utilizzando la piattaforma Teams e tramite credenziali che verranno trasmesse riservatamente.Il pubblico potrà accedere alla seduta richiedendo al Comune di Lacco Ameno le credenziali necessarie. La richiesta, corredata dai propri dati identificativi, dovrà essere indirizzata alla mail: protocollo@comunelaccoameno.it entro e non oltre le ore 12,30 del giorno 9 novembre 2020.