Il tramonto di Forio: addio cartoline, benvenuti momenti da vivere…

Gaetano Di Meglio | Il tramonto di Forio è diventato “turismo”. Il progetto, presentato e organizzato da Hester asp è la prima, vera, iniziativa turistica esperienziale dell’isola d’Ischia. Un’idea semplice, quasi come l’acqua calda, che sorprende e che, con il passare dei giorni, sta diventando un vero e proprio attrattore turistico.

Una scelta, quella dell’amministrazione di Stani Verde, che apre – nei fatti – un nuovo filone turistico e anche imprenditoriale. Ora la sfida del sindaco di Forio è quella di riuscire a trasformare un evento naturale, ignorato fino ad oggi, in una vera e propria macchina da business.

Pensare che la magia quotidiana condensata in pochi minuti possa diventare turismo è la realtà.

Una manciata di secondi, a Forio decretati dei 4 minuti e 14 secondi del brando “Con te partirò” di Bocelli, sono diventati sia tanto attesi sia vissuti con partecipazione e entusiasmo osservando le mille sfumature di blu che cedono il passo ad una tavolozza di colori la cui gamma cromatica varia dall’albicocca all’arancio chiaro, passando per il rosa arancio fino ad arrivare ad un intenso colore ambra. E’ la bellezza del tramonto.

Colori caldi ed avvolgenti, appunto, quelli del tramonto, anzi del tramonto che si può vivere sulla nostra isola al termine di una splendida giornata estiva che ha superato l’imbarazzo dei primi giorni e che diventa “momento” per amministrazione e imprenditori.

Attorno al momento in cui le lancette dell’orologio sembrano fermarsi e gli occhi riempirsi di emozione, il comune di Forio sta rilasciando diverse autorizzazioni all’uso del marchio “Forio” per la commercializzazione degli eventi. Che sia l’aperitivo con i sciccosi food truck al Soccorso o momenti di happening al Porto e eventi promozionali su tutto il territorio a terra e a mare, non fa differenza: è questo il successo del format.

Un setting particolare e una esperienza collettiva che é possibile vivere lungo i “sette kilometri di tramonto”, corrispondenti alla linea di costa esposta del Comune di Forio. Un appuntamento da non perdere soprattutto sul piazzale del Soccorso, che affaccia sul mare sconfinato, e sulle incantevoli spiagge a un passo dalle onde.

Nel frattempo, però, c’è chi se ne appropria per i propri momenti importanti come quello che è accaduto sabato.

Per rendere ancora più bello questo momento, due coppie hanno deciso di suggellare un momento importante della propria vita proprio con le luci e il fascino del tramonto di Forio.

Sul Piazzale del Soccorso una giovane mamma ha vissuto una delle esperienze più romantiche di sempre. Le sue due bimbe le hanno mostrato un cartello con su scritto “Mamma vuoi sposare papà” e il compagno, inginocchiatosi con in mano un bellissimo mazzo di fiori e l’anello, ha proceduto con la proposta di rito… Un video romantico che sta spopolando sul web e che si é concluso con un grande applauso e il fatidico “Sí” pronunciato da una emozionata futura sposa.

A poca distanza, in linea d’aria, sulla battigia della spiaggia di Citara una famiglia allargata ha scelto il tramonto di Forio per il suo “gender reveal party”, la festa al termine della quale vi é lo svelamento del sesso del bambino in arrivo.

Cappellini rosa e cappelli blu, indossati dai presenti hanno colorato la spiaggia in attesa del grande evento: lo scoppio del grande palloncino nero contenete i colori rivelatori.

E calcolando il momento clou del tramonto, il futuro papà ha dato il via al count down al termine del quale, con la compagna, ha liberato in cielo tanti palloncini celesti tra le grida entusiaste dei presenti.

Due momenti molto emozionati, due tappe romantiche della vita di due famiglie che hanno deciso di renderle uniche grazie all’atmosfera che solo la nostra isola e il nostro tramonto riescono a ricreare. Ben oltre le cartoline, dall’isola più bella del mondo, non arrivano solo panorami, arrivano momenti da vivere, momenti di condividere, da programmare, da organizzare. A sorpresa o no.