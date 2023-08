Gusta Forio suona la “nona”, da stasera è festa al Soccorso. 3 sere speciali con l’Actus Tragicus

Eccoci qui, pronti a scoprire cosa ci riserva la nona edizione di Gusta Forio 2023, uno dei momenti più attesi dell’estate isolana di Ischia, dove la buona cucina e la buona musica si fondono in un connubio indimenticabile.

La nuovissima edizione della manifestazione, organizzata in grande stile dall’energica Associazione Actus Tragicus insieme all’Amministrazione Comunale, si terrà nello scenario incantevole del Piazzale del Soccorso, a pochi passi dalla magnifica Chiesa del Soccorso di Forio.

Gusta la Patata e i Kiepò il 18 agosto.

L’evento foriano inizia con il botto alle 20.30 di venerdì 18 agosto, con l’esplosiva esibizione dei Kiepò, provenienti direttamente dal Cilento. Questa band, dalla sonorità unica, propone un repertorio fantastico della tradizione musicale cilentana ed etnica in tutto il mondo. Un cocktail musicale unico, fatto di ritmi e brani coinvolgenti.

Ma non solo musica per le orecchie, perché per il vostro palato è previsto un banchetto irresistibile a base di patate, un must intramontabile: gateaux, pasta e patate, crocchè, patate al forno e fritte, e, non da meno, le famose graffe fresche, impastate a mano e fritte al momento. Gusta la Patata saprà deliziare i vostri sensi in una notte memorabile.

‘A Lumanera per lo Street Food il 19 agosto.

Sabato 19 agosto lo show è affidato alla Lumanera, un progetto musicale folk nato nel 2004 da musicisti irpini, che hanno contaminato le proprie radici folk con i suoni del mondo. Il protagonista indiscusso sarà lo Street Food tipico della nostra amata Napoli: fritture di ogni tipo in abbondanti “cuoppi”, pizze sfiziose e tanta birra ghiacciata, che contribuiranno a rendere la Notte Bionda ancora più speciale.

Pizza in Piazza e i Zimbaria il 20 agosto.

La terza serata di Gusta Forio, domenica 20 agosto, sarà la volta dei Zimbaria: la grande storia della Pizzica Salentina e della cultura del mito dionisiaco della Taranta. La Puglia che suona, che canta e che balla per dar vita a una serata davvero originale.

E giù dal palco, il leggendario Pizza in Piazza, dove una miriade di pizze sfornate continuamente dai nostri forni a legna vi farà godere, il tutto accompagnato da litri di birra fresca.

Non mancate, l’estate è pronta a regalarci momenti indimenticabili a Gusta Forio 2023!