Forio cuore immenso. Rimonta l’Albanova e conquista 3 punti “pesanti”

REAL FORIO 2014 – ALBANOVA 3 – 2

Eccellenza – Girone A – 11a giornata

Un cuore immenso. L’ottava vittoria stagionale del Real Forio 2014 arriva con una “remuntada” incredibile. Se con il Castel Volturno, nel turno infrasettimanale della scorsa settimana, i biancoverdi erano già riusciti a rimediare all’iniziale svantaggio vincendo la gara, stavolta i ragazzi di mister Sanchez esagerano davvero. Sotto di due reti (doppio Samb per l’Albanova), la formazione di casa riesce a ribaltare il risultato con una prestazione, di cuore e determinazione, talmente emozionante che sarà ricordata a lungo dalle parti del “Salvatore Calise”. E’ la seconda rimonta consecutiva subita dall’Albanova all’ombra del Torrione: nella scorsa stagione, sempre a novembre, la doppietta di Tano Musso vanificò l’iniziale vantaggio della squadra anche allora allenata da Bovienzo. Non potevamo che partire da quel finale magico. A voler riavvolgere il nastro di un sabato pazzesco, il Real Forio 2014 inizia bene, ma paga a caro prezzo due ingenuità che portano alle due reti biancoazzurre. Prima dell’intervallo è Tomasin a dimezzare lo svantaggio. Nella ripresa, poi sono dapprima Pelliccia, subentrato dalla panchina, e Castagna a far esplodere la gioia di un “Salvatore Calise” sempre più caliente ed arma in più della formazione di mister Sanchez, bravissimo anche quest’oggi a ridisegnare il suo undici di partenza. Matura così l’ottava vittoria stagionale, la sesta davanti al pubblico amico. Il Real Forio 2014 sale a 26 punti e, in attesa dell’Afragolese, torna ad essere capolista.

La partita. Dinanzi ad una bella cornice di pubblico, baciata dal sole, si affrontano due avversarie desiderose di conquistare l’intera posta in palio. La prima occasione è per i padroni di casa. Dopo appena un minuto il Real Forio 2014 sfiora la rete del vantaggio con il colpo di testa di Arrulo che, servito da un calcio d’angolo proveniente dalla sinistra, fa correre un brivido lungo la schiena dei supporters biancocelesti.

Al 10’ ancora padroni di casa pericolosi con una veloce azione sulla sinistra, Pistola, però, servito da Castagna, non trova il tempo della conclusione e Torino, in uscita, interviene. Passano pochi secondi e l’Albanova passa in vantaggio: Mosca si fa soffiare una palla sanguinosa nella sua metà campo e Samb, con la sua conclusione, non perdona. Al 25’ proteste dei biancoverdi per un ipotetico tocco di mano di un giocatore ospite su un traversone di Mosca. Ancora il bomber ex Ercolanese si rende pericoloso al 29’ con una conclusione deviata da Torino in angolo. Il Real Forio 2014 attacca, ma è l’Albanova a trovare la rete del raddoppio. Samb, al 31’, approfitta di una ingenuità di Pistola e batte per la seconda volta Mazzella. Al 35’ Mosca si invola sulla sinistra e conclude. Torino è ancora una volta attento nel respingere. Al 37’ Castagna supera l’avversario e, mentre ormai è pronto a concludere, viene atterrato poco fuori l’area di rigore, il direttore di gara propende per un cartellino giallo nei confronti del difensore ospite. Sulla susseguente punizione, la parabola disegnata da Sogliuzzo fa la barba al palo, concedendo solo l’illusione del gol ai presenti al Salvatore Calise. Non è illusione ma un gol vero e proprio quello che si materializza al 41’ con Luciano Tomasin che, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, batte Torino e dimezza lo svantaggio per i padroni di casa. Prima dell’intervallo acceso confronto tra giocatori in campo. All’intervallo l’Albanova è in vantaggio per 2 a 1.

Il Real Forio 2014 si ripresenta in campo con due novità: Buono ed Acosta. Proprio quest’ultimo al 9’ pareggerebbe i conti con un bel colpo di testa su traversone di Mosca, ma la bandierina dell’assistente di linea è alta per segnalare la posizione di off side del puntero argentino. Al 20’ Castagna, servito da un lancio lungo, aggancia e calcia senza inquadrare lo specchio della porta. Sanchez getta nella mischia anche Pelliccia, e la “zanzara furiena” lo ripaga con la rete che vale il pari: è il 31’ quando Pelliccia si avventa su una palla lavorata da Mosca, si coordina alla perfezione e lascia partire una splendida conclusione sulla quale Torino nulla può. Il risultato torna in parità, ma l’entusiasmo e l’inerzia della gara sorridono ai biancoverdi che credono alla incredibile rimonta. E la realizzano appena 5’ minuti dopo: al 36’ Mazzella rinvia, Pelliccia e Mosca quasi si portano sulla palla con quest’ultimo che apre dall’altra per Castagna, il quale aggancia, si presenta in area non lascia scampo a Torino. E’ il gol che fa esplodere il Salvatore Calise e completa una rimonta incredibile. Nei nove minuti più recupero al termine della gara, il Real Forio 2014 gestisce il risultato e, con l’iniziativa di Mosca, sfiora la quarta rete. Gli ultimi minuti e l’abbraccio a fine gara sono i momenti conclusivi di un sabato indimenticabile. Istantanee che ben fotografano l’incredibile atmosfera vissuta oggi.

IL TABELLINO

REAL FORIO 2014: Mazzella, Arrulo (34’ Arcamone), Castagna, Mosca, Sogliuzzo (10’ s.t. Cittadini), Pistola (1’ Acosta), Peluso (1’ s.t. Buono), Aniceto, Tomasin (19’ s.t. Pelliccia), Cabrera, Di Costanzo. A disp: Santaniello, Delgado, Iacono, Di Meglio. All. Sanchez

ALBANOVA: Torino, Vollaro (44’ s.t. Di Stasio), Saviano, Numerato, Petrarca, Bouraoui, Guglielmo (21’ s.t. Ferrara), Visciano (36’ s.t. Ogaristi), Greco, De Biase (30’ s.t. Orlando), Samb (35’ s.t. Paradiso) A disp: Mazzone, Barretta, De Rosa, Balzano, Ferrara. All. Bovienzo.

ARBITRO: Sig. Lorenzo Lena della sez. di Treviso (ass. Acunzo e Mauriello)

RETE: 11’ e 31’ Samb (A); 41’ Tomasin (RF); nella ripresa 31’ Pellicca, 36’ Castagna (RF).

NOTE. Ammoniti: Sogliuzzo, Santaniello, Tomasin (RF); De Biase, mister Bovienzo, Orlando, Petrarca, Saviano (A). Angoli 7 – 0- Recupero 1’ e 5’