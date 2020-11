Coronavirus. 8 nuovi positivi per le isole. E’ record in Campania

4508 nuovi casi di positività al Covid-19 a fronte di 23897 tamponi analizzati. Questo è quanto emerge dai dati del consueto bollettino di aggiornamento quotidiano sull’emergenza Coronavirus diffuso dall’Unità di Crisi della Regione Campania del 6 novembre. Sono ben 8 i casi di COVID positivi per le isole. 3 sono cittadini di Procida e 5 dell’isola d’Ischia cosi divisi per residenzialità: 2 Casamicciola Terme;1 Forio;1 Ischia;1 Barano. Le isole cosi salgono a 463 attualmente positivi. Ben 388 positivi risultano residenti in uno dei comuni dell’isola d’Ischia. 77 invece sono i positivi dell’Isola di Procida. In Campania con 4.508 positivi e 40 morti, è il record assoluto di contagi e decessi.

Continua a correre, dunque il Coronavirus dopo la frenata di giovedì, il virus fa registrare il record assoluto di contagiati con 4.508 nuovi positivi su 23.897 tamponi effettuati, 620 in più di ieri ma con 4.329 tamponi in più effettuati. Di tutti questi nuovi contagiati, 4.138 sono asintomatici e 370 presentano sintomi. Dopo il record di ottobre con 42.999 tamponi positivi, dunque, anche il mese di novembre comincia con una clamorosa fiammata del virus: 22.269 contagiati in meno di una settimana.

Più complessivamente, il totale dei positivi sale a 78.009 su 1.075.201 tamponi effettuati mentre sale a 796 il numero di vittime con i 40 decessi registrati giovedì, anche se l’unità di crisi si affretta a precisare che si tratta di «deceduti tra il 12 ottobre e il 5 novembre». Preoccupano anche i numeri dei ricoveri ospedalieri: 1.677 ricoverati con sintomi, 69 in più di giovedì, e 180 malati in terapia intensiva, sei in più di giovedì . Di contro, cresce il numero di pazienti guariti, da 14.697 a 15.017 con 320 negativizzati in 24 ore.