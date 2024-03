Bloccato il montaggio dei palchi dell’Actus Tragicus: “diverse irregolarità”

Inizia male il percorso per la realizzazione dell’Actus Tragicus di Forio. L’evento della Passione foriana, ha vissuto un anticipo di “passione” questa mattina con il controllo dei cantieri in corso da parte di Carabinieri ed ASL.

Secondo quanto si apprende, ci sarebbero diverse irregolarità che vanno sanate prima di dare il via libera al continuo delle opere da parte della ditta incaricata da Comune.

Al centro dei controlli sono finite le regole sulla sicurezza e alcuni adempimenti non ancora conclusi. Non sono stati effettuati sequestri, ma sono in corso diversi accertamenti che, al netto della corsa contro il tempo, non dovrebbero impedire la realizzazione dell’evento in programma per il venerdì santo.