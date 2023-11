“Bentornato Walter”? Spero di sì! Ma per ora… | #4WD

“La Societa Sportiva Calcio Napoli ha deciso di revocare l’incarico di responsabile tecnico della prima squadra al signor Rudi Garcia. A lui e al suo staff il ringraziamento per la collaborazione resa fino a oggi”. A questo comunicato stampa alquanto lapidario ma squisitamente formale della S.S.C. Napoli, visto che l’ormai ex allenatore se n’era già tornato a Nizza lunedì scorso, ha fatto seguito il classico tweet di Aurelio De Laurentiis per i nuovi arrivati: “Bentornato Walter!”

Mazzarri, ancora tu, mi verrebbe da dire. Così come mi piacerebbe poter accogliere con lo stesso entusiasmo di AdL il ritorno sulla panchina del Napoli di questa nostra vecchia conoscenza. Ma al momento proprio non posso. Avevo promesso ad amici e familiari che se fosse veramente tornato lui come allenatore, sarebbe stata la volta buona per disdire definitivamente l’abbonamento a DAZN e impiegare meglio i fine settimana dedicati a vedere le partite della mia squadra del cuore. Perché? Perché da quel fatidico Napoli-Juventus 3-3 del 2011, quando la scellerata gestione dei cambi consentì ai bianconeri, nei venti minuti finali, di colmare uno svantaggio di due reti e rischiare addirittura l’impresa corsara all’allora San Paolo sfiorata in extremis da Quagliarella, che per me Mazzarri è stato letteralmente cancellato dallo scibile calcistico che mi riguarda.

E non solo l’unico a pensarla così! Perché se i tifosi dell’Inter ci stanno letteralmente mettendo “i cuppetielli dietro”, l’Italia intera sta riprendendo a “sfrocoliarci” con i meme del tecnico toscano che punta il dito sull’orologio per richiamare l’arbitro sulla necessità di recupero. Ed amici come Leonardo Calise, per certi versi a giusta ragione, ne fanno quasi una questione morale contro il Presidente-padrone, scrivendo pubblicamente cose del tipo: “Ci può essere un limite. A tutto. Ci deve essere un limite. Perché non può essere tutto normale e tollerabile. Questi continui deliri, queste manie di onnipotenza manageriale devono avere un limite. Per me il limite è appena passato. Non è accettabile, non è tollerabile una simile deriva decisionale”.

Mazzarri è stato bravissimo, nei suoi anni a Napoli, a creare entusiasmo ed ottenere anche qualche risultato. Ma da qui a riportare al posto di Garcia un allenatore fermo ormai da tempo e che, pur di rientrare nel giro, accetta un contratto da traghettatore fino a fine campionato, ne passa di strada e di legittimi “stramuorti”.