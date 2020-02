Si comunica a tutti i cacciatori che le Sezioni Territoriali ARCI CACCIA sono disponibili per il ritiro/consegna su delega del tesserino regionale presso i rispettivi comuni di residenza ed all’ espletamento delle pratiche relative all’ATC con residenza venatoria per la stagione 2020 – 2021.Inoltre, si ricorda che sono aperte le iscrizione alla Scuola Venatoria per il conseguimento dell’abilitazione Venatoria (referente prof. Salvatore Di Massa cell. 339.6161600).