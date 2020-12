Altro successo per “La Mezzanotte Blu” di Eduardo Cocciardo

Anna Lamonaca | Nuova grande soddisfazione per La Mezzanotte Blu. Il film corto scritto e diretto da Eduardo Cocciardo, dopo la partecipazione al FiPiLi Horror Festival di Livorno, all’Ischia Film Festival e allo Short Film Corner del Festival di Cannes 2018, ottiene il Premio Speciale della Giuria al GeoFilmFestival 2020 di Cittadella (Pd).

Con la produzione esecutiva di Ugualos Produzioni e dell’Associazione I Pirati del cuore, l’opera conclude una fortunata trilogia dedicata alla parodia thriller/horror, iniziata nel 2013 con La Mezzanotte Bianca (Menzione Speciale per i due protagonisti, Eduardo Cocciardo ed Antonello Pascale, al FiPiLi Horror Festival 2013, e selezionata nello stesso anno all’Ischia Film Festival ed all’Imperia Video Festival) e proseguita con La Mezzanotte Rossa (Ischia Film Festival e Fi PI Li Horror Festival 2015).

“A conclusione di questo straordinario percorso – dichiara il regista – desidero ringraziare l’intera troupe, composta quasi interamente da elementi isolani e napoletani, fatta eccezione per la partecipazione straordinaria alle musiche del cantautore toscano Erminio Sinni, e tutti coloro che con il loro prezioso sostegno hanno reso possibile la realizzazione di questo piccolo miracolo del cinema indipendente: la Medmar, il Comune di Forio, le Cantine Pietratorcia, il Caffè Florio, l’Agenzia Italia on tour, Teleischia, il Tiratardi, i ristoranti Bella Napoli, La Sciantosa, Martina Rosa, La Casereccia, i B&B Ring Hostel ed Harbour View, il Sorriso Terme Resort, la Street Art Gallery di Salvatore Iacono e la T.C.A. di Teresa Coppa. Il progetto nasce nel 2013 con il primo capitolo, La Mezzanotte Bianca, che trattava il tema degli spettri, mentre nel 2015 La Mezzanotte Rossa spostava l’attenzione sui demoni e sugli esorcismi. I due corti sono nati quasi per gioco, per omaggiare una mia grande passione adolescenziale, il cinema horror, solo in apparenza distante dalla comicità, alla quale avevo poi dedicato buona parte della mia carriera. Entrambi i linguaggi, infatti, esorcizzano le paure più profonde ed ataviche dell’uomo, e tentano di ribaltare i dogmi culturali e sociali. Volevo utilizzare i due generi senza estremizzarli, in una parodia grottesca alla Scary Movie, ma rispettandone appieno le caratteristiche specifiche, affinché la comicità si generasse dalla naturale reazione dei personaggi ad eventi che mettono a dura prova il loro coraggio. E la cosa ha funzionato. I protagonisti della trilogia sono Adriano e Tonino, un regista horror fallito alla continua ricerca di storie e scoop macabri, interpretato dal sottoscritto, e il suo pavido cameraman, interpretato da Antonello Pascale. Così, seguendo la loro attitudine alla ricerca di storie misteriose, ne La Mezzanotte Blu si passa ad uno dei più importanti topos del cinema di genere, i serial killer. Girato, come gli altri, interamente ad Ischia, ho provato anche a rilanciare un’immagine di immediata resurrezione dell’isola dopo il terremoto. Nel cast, fra gli altri, l’attore napoletano Ciro Di Luzio, Enzo Boffelli, Anna Buono, Maria Pilato, Cenzino Di Meglio, Davide D’Abundo, Salvio Di Massa, Amedeo Romano, Alessandro Guerra, Marco Ferrandino. La direzione della fotografia è invece di Antonio Mattera, il suono di Gianbattista Di Meglio, il make up di Veronica Di Meglio, le musiche originali di Antonio Monti”.

Nel frattempo, Eduardo Cocciardo e la Ugualos Produzioni lavorano a nuovi progetti cinematografici, in attesa che si riesca finalmente ad uscire dalla tragica situazione che il mondo sta vivendo.