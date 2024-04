Giusy Ferreri: “Ischia, isola stupenda. Parte da qui il mio nuovo tour”

Non poteva che iniziare dalla magica Baia dei Maronti, a Barano d’Ischia il tanto atteso tour di Giusy Ferreri che toccherà alcune delle località più belle d’Italia.

“Sono felicissima di essere qui – ha dichiarato la simpaticissima e talentuosa cantante – e di svolgere la prima tappa del mio tour in questa splendida isola”.

E l’amore dei fan non si é fatto attendere. Assiepati fin dal pomeriggio lungo la strada che conduce all’area a ridosso della spiaggia, il bellissimo piazzale scenario di tanti grandi eventi, ammiratori di ogni età della bravissima Giusy Ferreri hanno colto l’occasione per scattarsi un selfie con il proprio idolo e ascoltare un concerto che ha coinvolto davvero tutti.

Torce degli smartphone alla mano, il pubblico si é lasciato andare realizzando coreografie estemporanee e cariche di emozioni, sui ritmi e sulle note di brani unici nel loro stile e nella loro ritmica.

Un susseguirsi di grandi emozioni che hanno caratterizzato l’inizio della grande stagione degli eventi in riva al mare.

La location, infatti, ha offerto uno spettacolo nello spettacolo, con la bellezza delle stelle che si riflettono nel mare e il profilo della costa sabbiosa, la meravigliosa spiaggia dei Maronti, che disegna un orizzonte idilliaco, fino al borgo di Sant’Angelo.

Atmosfere incantevoli rese ancora più uniche ed indimenticabili dai brani celebri della nostra Giusy Ferreri, quali “Volevo te”, “Amore e Capoeira”, “Shimmy Shimmy” e “Non ti scordar mai di me”. Ma non sono mancate sorprese e virtuosismi musicali grazie alla presenza di musicisti di prim’ordine. Sul palco, infatti, la band delle grande occasioni composta da musicisti di fama internazionale ha trascinato tutti i presenti in un crescente di balli e ritmi “scatenanti”.

Una serata da ricordare per l’allegria e la forza della voce di Giusy Ferreri che ha fatto, davvero, innamorare tutti. Sorridente e carismatica, avvolta in un abbigliamento nero molto “rock”, Giusy ha calcato le scene con la sua grinta di sempre, catapultando i presenti in una dimensione fatta di note e di allegria, di spensieratezza ma anche di forza d’animo e entusiasmo.

Per la prima tappa del suo tour, infatti, Giusy Ferreri non ha risparmiato energie, trasformando il piazzale dei Maronti in una immensa pista da ballo in riva al mare, incastonata tra terra e stelle. Luogo magico in cui i grandi eventi diventano ancora più belli, tutti da vivere e condividere con amici e familiari. Tantissime, infatti, le immagini che si rincorrono sul web, di una festa-concerto fatta di tanti sorrisi e divertimento, buona musica e armonia.

Un grande successo promosso dal Comune di Barano d’Ischia e che rappresenta solo l’inizio di un ricco calendario di eventi che ci accompagneranno per tutta l’estate, non solo a Barano ma anche in tutta l’isola.