1 kg di hashish, due arresti della Polizia a Ischia

Ieri pomeriggio, gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Ischia, coordinati da vicequestore Ciro Re, hanno tratto in arresto due giovanissimi di Ischia per il reato di detenzione e spaccio di stupefacenti.

I due giovani ischitani, sono stati trovati in possesso di 1 chilogrammo di hashish, dell’occorrente per il taglio, il peso e il confezionamento e della somma di euro 400 in contanti, somma presumibilmente dovuta all’attività illecita. I due sono stati trasferiti presso il Carcere di Poggioreale in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto in flagranza eseguito in Via Creatio.