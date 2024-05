Politica: entusiasmo e obiettivi | #4WD

“Più di settanta partecipanti, dieci amministratori e tanta speranza. Si riparte. Il PD ISCHIA c’è!”.

Con questa frase che sa tanto di claim, il giovane consigliere comunale di Forio, Davide Laezza, ha commentato in una sua storia Instagram l’incontro elettorale tenutosi qualche giorno fa al Sorriso Resort con la candidata Lucia Annunziata.

Partendo dal concetto che la rilevazione di Laezza appare estremamente generosa, considerato che dal video che mi è stato inviato in sala non si contano cinquanta persone compreso i relatori al main table, e tenuto conto che non ho alcuna intenzione di pronunciarmi sulla candidata, sulla sua storia e su quella della sua discesa in campo (benché ci sarebbe tantissimo da scrivere), l’argomento su cui vorrei soffermarmi tratta invece di entusiasmo e obiettivi.

L’entusiasmo di Laezza può solo essere lodato, perché quando si è convinti delle proprie idee e si vive attivamente il proprio ruolo in politica, è giustissimo promuoverne le attività e condurre la campagna elettorale nel fermo intento di persuadere l’elettore verso le proprie posizioni e influenzarne il consenso. L’ho fatto anch’io per quasi un trentennio di fila, vantando decine di campagne elettorali per elezioni politiche ed amministrative con o senza la mia candidatura e accumulando esperienze importanti.

Ma proprio in virtù del bagaglio d’esperienza di questi anni, quello che mi colpisce (e ho già avuto modo di scriverlo in altre occasioni) è che anche da parte di chi è sensibilmente più giovane di me, il linguaggio della politica non è affatto cambiato e, con esso, restano immutati anche gli obiettivi per i quali ci si impegna in una campagna elettorale. Sia da destra sia da sinistra non si prova minimamente ad andare oltre il tentativo di captatio benevolentiæ dell’agrume-elettore, senza per questo provare a utilizzare metodi di approccio completamente diversi da quelli che, nel corso degli anni, hanno sempre più allontanato la gente dalle urne e dall’importanza di esercitare un diritto di voto sacrosanto come la democrazia che lo prevede.

E per il centrodestra, visto che si tratta della parte politica cui personalmente faccio riferimento, trovo che questa mancanza sia ancor più grave che per il centrosinistra, in considerazione del fatto che una forza attualmente al Governo non potrebbe e non dovrebbe permettersi certe defaillance nel contatto col territorio, in particolare nell’espressione delle candidature, specialmente in un momento così delicato nei rapporti con l’Europa e a un anno dalle elezioni regionali in Campania.

Passa il tempo, ma ancora troppo poco cambia.