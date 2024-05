Eccellenza. Real Forio. Vito Manna: “domenica si deve vincere! Spero che il Calise possa festeggiare con noi”

La sfida imminente, sia all’interno che all’esterno, non ammette errori. Il Real Forio si prepara per la fondamentale partita che determinerà il suo destino contro il Pomigliano, in un playout cruciale. Con il tempo che si restringe, l’atmosfera biancoverde è carica di tensione. Questo scontro diretto non concede margine per correzioni in caso di errori. In programma allo stadio Calise, la partita si svolgerà domenica 12 maggio alle ore 16:30.

Contrariamente a quanto ipotizzato, non ci saranno variazioni di location, mantenendo l’isola come teatro dello scontro, con il Forio che invoca il sostegno di tutta la comunità per spingere la squadra di Carlo Sanchez verso la salvezza. I tifosi ospiti, invece, non potranno assistere alla partita poiché il settore è stato chiuso per disposizione delle autorità pubbliche.

Ieri pomeriggio gli allenamenti sono ripresi presso il campo sportivo di Panza e agli ordini di Mister Sanchez i biancoverdi hanno iniziato a preparare gli ultimi 90 minuti di una stagione dai mille risvolti, dai mille rammarichi.

Il direttore sportivo, l’avvocato Vito Manna non ha dubbi: “Bisogna vincere a tutti i costi”.

“Domenica – ci ha detto – si terrà la partita decisiva che concluderà il nostro campionato. Desideriamo rendere orgogliosi i nostri tifosi e tutti gli appassionati di sport isolani, offrendo una prestazione di alto livello per concludere in bellezza questa stagione che avrebbe potuto garantirci una posizione migliore in classifica. Nonostante la situazione attuale, determinata sia dalle nostre responsabilità che da eventi particolari accaduti durante il campionato, ci troviamo a giocare questi play-out. Tuttavia, i meriti della squadra e le prestazioni viste finora non avrebbero dovuto condurci a questa posizione”.

Non mancano le polemiche. “Però – chiarisce ancora Manna – adesso ci siamo e anche grazie ad una classifica avulsa, totalmente falsata dalle prestazioni e dal comportamento della Mariglianese nelle ultime sette gare. E’ inutile pensare a quello che è stato prima, oggi abbiamo l’unico obiettivo che è quello di fare una grande prestazione, una prestazione di orgoglio e di voglia e che dimostri il valore di questa squadra. Vogliamo chiudere in bellezza con una bella vittoria il nostro campionato”.

La conclusione è un appello e una speranza: “Personalmente, spero che lo stadio Salvatore Calise sia gremito di tifosi biancoverdi per sostenere la squadra nell’ultima partita e concludere la stagione con un abbraccio finale tra squadra e pubblico. Vi aspettiamo domenica alle ore 16:30”.