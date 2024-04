Olympic Judo Forio: grande successo ad Aversa! I ragazzi Foriani presenti in tutte le categorie

Continua la scia positiva dei ragazzi della ASD Olympic Judo Forio.

“Sabato 27 ad Aversa – ci scrivono – abbiamo partecipato alle qualificazioni regionali Campania Molise per le Finali ai Campionati Italiani Assoluti ed Esordienti A2.

Undici ragazzi in gara ben nove medaglie conquistate sul tatami del PalaJacazzi di Aversa”.

Nello specifico, si qualificano per le finali dei Campionati Italiani Assoluti A2 che si svolgeranno a Perugia i prossimi 11 e 12 maggio Simone SBROGNA cat. 100 kg. 2° Posto e Medaglia d’Argento; Christian DI MAIO cat. + 100 kg. 1° Posto e Medaglia d’Oro; infine Pasquale MIGLIACCIO 3° Posto e Medaglia di Bronzo non riesce a qualificarsi per Perugia.

Gli otto esordienti in gara conquistano ben 6 medaglie, rispettivamente ACCINELLI Sara cat. 48 kg. 2° Posto e Medaglia d’Argento si qualifica per la Finale del Campionato Italiano di Olbia in Sardegna del prossimo 26 maggio; TOADER M.Vittoria cat. 52 kg. 2° posto e medaglia d’Argento si qualifica per la finale del Campionato Italiano di Olbia; PATALANO Renee cat. 48 kg. Medaglia di Bronzo; MATTERA Francesco cat. 55 kg. Medaglia di Bronzo. PICCIOCCHI Carmine cat. 50 kg. Medaglia di Bronzo; URSOMANNO Mario cat. 50 kg. Medaglia di Bronzo.

La società ASD Olympic Judo Forio si classifica terza tra tutte le società presenti.

“Un successo – ci raccontano – con i qualificati di sabato 27 aprile ad Aversa l’Olympic Judo Forio centra un importante traguardo. Infatti quest’anno la nostra societa’ ha portato i ragazzi isolani e specifichiamo isolani in tutte le Finali dei Campionati Italiani Fijlkam dagli Esordienti agli Assoluti passando per i Cadetti e gli Juniores. Avanti cosí”.