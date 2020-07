A Paolo Ruffini il premio “Ischia Carlo Vanzina”

Paolo Ruffini va il premio ‘Ischia Carlo Vanzina – Principe della Commedia’ che sarà consegnato all’attore nel corso della 18/a edizione dell’Ischia Global Film & Music Festival (12-19 luglio) che si terrà dei salotti eleganti dell’Hotel Miramare e Castello, sotto lo sguardo vigile del Castello Aragonese.

”Oggi sono due anni che Carlo ci ha lasciato, ma in questa estate di ripartenza sentiamo più che mai attuale il suo messaggio di positività – ricorda Tony Renis, presidente onorario del festival -. Ci fa piacere premiare nel suo nome un attore a lui legato come Ruffini (lo ha diretto due volte in ‘Un’ estate ai Caraibi’ e in ‘Ex’, ndr), un ‘principe della comicità’ ma anche un uomo impegnato nel sociale, basti pensare al suo tour Up&Down trasformato in un bellissimo documentario”.

Nelle scorse edizioni il premio Carlo Vanzina (‘Ischia Legend Award’ e grande sostenitore del Global festival) è andato a Pio e Amedeo, Stefano Fresi e alla giovane star americana Zoey Deutch.

Il Global Festival, presieduto quest’anno da Carolina Rosi, promosso col sostegno del Mibact (Dg Cinema) e della Regione Campania, sarà aperto dal viceministro della Salute Pierpaolo Sileri, con il patrocinio della Croce Rossa Italiana.

Tra i riconoscimenti già annunciati: Trudie Styler e Sting ‘Ischia Ambassador’, a Zucchero e Marina Cicogna ‘Le chiavi di Ischia’, saranno premiati anche i fratelli D’Innocenzo per il film dell’anno ‘Favolacce’, ‘King of comedy’ sono Massimo Boldi e Piero Chiambretti.

Le proiezioni si terranno nelle due sale isolane, l’Excelsior di Ischia Porto e il Delle Vittorie di Forio, che riapriranno i battenti per l’occasione. In cartellone anche la prima del film ‘Il Cinema non si ferma’. L’ Ischia Art Award andrà ai giovanissimi attori Roman Griffin Davis e Federico Ielapi.