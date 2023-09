4WD: si riprende senza mezzi termini! | 4WD

Rieccoci, amici, dopo una pausa agostana protrattasi una settimana più del previsto.

Sono successe tante cose in questo periodo che se fossero capitate in un momento di normale dedizione alla scrittura quotidiana, con tutta probabilità avrebbero richiesto tanto più spazio delle mie consuete duemilatrecento battute.

Adesso, però, senza portare troppo indietro il nastro, anche per evitare di dare troppa importanza a qualche pizzardone fanatico, fesso e presuntuoso, o magari alle solite improvvide uscite di questo o quel sindaco o parlamentare europeo, o ancora ai tentativi maldestri di mistificare anche le verità più inconfutabili, preferisco guardare avanti come sempre faccio e prestare attenzione a quel che ci attende nel breve termine.

Siamo ormai al 5 settembre e tra sedici giorni finirà ufficialmente l’estate, ma non la stagione turistica. Ognuno di noi sta incrociando le dita, mai troppo consapevole che uno dei periodi autunno/inverno più terribili sta per assalirci. E come ripete da tempo un mio amico consulente aziendale di Brescia che da un po’ di mesi a questa parte sta esaminando per conto di suoi clienti la situazione economico-finanziaria della nostra Isola, molto presto saranno ben più di una le imprese locali pronte a tirare i remi in barca in assenza di una forte ricapitalizzazione e, al tempo stesso, della giusta presa di coscienza che molte cose sono cambiate ma tante altre ancora necessitano della giusta evoluzione al passo coi tempi che avanzano inesorabili.

I locali comunali ex edicola giornali in Piazzetta San Girolamo, decorati con un improbabile logo ISCHIA e altrettanto pay-off mai diffuso altrove ma lasciati al loro interno in preda al vuoto e all’incuria, rappresentano lo specchio fedele di un’amministrazione comunale alla deriva e, peggio ancora, priva di qualsiasi progetto concreto e ben definito che vada oltre le enunciazioni di principio dei suoi blasonati consulenti incaricati, finora del tutto inconcludenti.

Date pure il bentornato a me e, soprattutto, alle verità che sono solito scrivere da queste colonne, senza alcun timore di essere smentito! E fin quando potete, fatemi comprendere che questo mio sforzo quotidiano alla fine può realmente servire almeno ad aprirVi un po’ la mente.