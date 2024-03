Week-end delle Palme, controlli a tappeto dei Carabinieri. Ischia e Procida presidiate da decine di pattuglie

Scoperti 35 grammi di hashish nascosti in un muro a Forio. A Lacco Ameno beccato un giovane in possesso di un coltello. A Serrara Fontana tre imprenditori denunciati per violazione di sigilli

Si avvicinano le festività pasquali e l’inizio della stagione turistica, con un incremento dei flussi verso le due isole di Ischia e Procida. E la Compagnia Carabinieri di Ischia, guidata dal capitano Tiziano Laganà, ha già iniziato ad aumentare i sia pure già costanti controlli sui territori.

L’attività di monitoraggio è scattata nel week-end della Domenica delle Palme, con decine di pattuglie della Benemerita a presidiare le strade isolane. Un’azione a tutto campo, dalla lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti alla tutela del territorio e dell’ambiente contrastando il fenomeno dell’abusivismo edilizio, alla salvaguardia dell’ordine e della sicurezza pubblica. E i controlli capillari non hanno mancato di dare i loro frutti.

A Forio i carabinieri hanno sequestrato 35 grammi di hashish, suddivisi in sette barrette. Lo stupefacente era nascosto in un muretto a secco che costeggia via Belvedere, ma la sua presenza non è sfuggita agli esperti investigatori.

Nello stesso ambito, tre persone sono state sorprese con all’interno delle tasche modiche quantità di hashish. Nei loro confronti sono scattate le sanzioni previste, in particolare la segnalazione alla Prefettura di Napoli per i provvedimenti del caso.

A Lacco Ameno i militari dell’Arma, nel corso dei controlli, hanno sorpreso un venticinquenne residente nel comune del Fungo che girava “tranquillamente” per strada portando con sé un coltello a farfalla. Il giovane è stato denunciato per il reato di porto abusivo di armi.

Gli uomini della Benemerita sono stati anche impegnati nel controllo dei soggetti sottoposti agli arresti domiciliari. E hanno beccato e denunciato per evasione un quarantaseienne trovato fuori dalla sua abitazione, mentre invece sarebbe dovuto rimanere tra le quattro mura domestiche.

A Serrara Fontana l’ulteriore prosieguo dell’attività antiabusivismo ha condotto alla denuncia per violazione di sigilli nei confronti di tre imprenditori isolani. Infatti già il mese scorso i tre erano stati segnalati dai carabinieri all’autorità giudiziaria per aver realizzato alcuni abusi edilizi in un hotel nel comune alle falde dell’Epomeo. Gli ulteriori controlli posti in essere nel settimana hanno portato a scoprire che i sigilli erano stati rimossi ed erano in corso altri lavori edili non autorizzati.

A PROCIDA MINORI NEL CENTRO SCOMMESSE

A Procida, i militari della locale Stazione hanno pesantemente sanzionato il titolare di un centro scommesse. Nel corso dei controlli gli uomini della Benemerita hanno infatti rilevato la presenza nel locale, nelle aree destinate al gioco con vincite in denaro, di due minorenni, entrambi sedicenni. Nessuno dei dipendenti si era curato di verificare l’età dei due giovanissimi clienti chiedendo loro un documento d’identità. Una violazione grave ed infatti la multa elevata è “salata”: 6.666 euro. Inoltre i carabinieri hanno provveduto a richiedere all’Ufficio dei Monopoli la chiusura temporanea dell’esercizio e la sospensione della licenza.

Le attività di controllo proseguiranno nel corso della Settimana Santa e si intensificheranno ancor di più per Pasqua e Pasquetta. Una giornata, quest’ultima, che vede l’isola “assalita” da frotte di gitanti e dunque risulta ancora più necessaria e preziosa l’opera di tutela dell’ordine pubblico.