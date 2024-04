Barano, tirocini di inclusione con fondi del Pnrr

Il Comune di Barano ha aderito all’avviso pubblico bandito dalla Regione Campania per l’attuazione del PAR GOL progetto per la garanzia occupabilità dei lavoratori in attuazione e con risorse del Pnrr, che prevede l’organizzazione di tirocini di inclusione.

Per poter concretizzare tale iniziativa quale soggetto ospitante, il Comune deve però individuare, mediante procedure trasparenti, un soggetto promotore, in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa, con il quale sottoscriverà una convenzione della durata di 12 mesi, corredata di un progetto formativo. I soggetti promotori devono rientrare nella categoria di operatori privati per il lavoro.

In conformità a quanto deliberato dalla Giunta, il responsabile del Settore IV dott. Luigi Mattera ha dunque pubblicato un avviso per manifestazione di interesse per la selezione di tali soggetti.

Sarà una commissione appositamente nominata a valutare le manifestazioni di interesse pervenute. Le istanze dovranno pervenire entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 14 maggio.