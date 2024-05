Francesco Pezzullo: «Ischia terra di nessuno, ora tolleranza zero!»

Il presidente Confesercenti Isola d’Ischia Francesco Pezzullo si fa parte attiva dopo il grave episodio dell’aggressione a poliziotti e carabinieri, intervenuti per sedare una rissa tra stranieri nei pressi di un locale di Ischia.

Pezzullo il 10 maggio ha partecipato ad un incontro nella sede di Confesercenti regionale con il prefetto di Napoli dott. Michele Di Bari. Un incontro, riferisce, «voluto dal presidente Schiavo per un confronto in merito ai tanti problemi che stanno attanagliando il territorio».

Il presidente di Confesercenti, dopo quest’ultimo gravissimo episodio, fa appello anche al rappresentante del governo a Napoli e provincia: «L’aggressione è di una tale violenza gratuita, che non ci sono altre parole per definire quanto accaduto. Ogni giorno la situazione si fa più grave, adesso ci troviamo di fronte alle spedizioni punitive messe in atto da bande organizzate. Di questo passo, dove arriveremo?».

Quindi analizza le cause: «Questo episodio ripropone anche il problema dei controlli sulle residenze. Facciamo rispettare le regole, perché questi sono episodi che non fanno bene alla nostra isola, conosciuta a livello internazionale per il turismo. Ora bisogna perseguire la strada dei controlli a tappeto e della tolleranza zero per tutelare sempre di più i cittadini».

E qui Pezzullo chiama in causa gli amministratori isolani: «È importante che anche gli imprenditori vengano tutelati, venga garantita la nostra sicurezza con telecamere di videosorveglianza aumentate nel numero. Chiediamo alle amministrazioni isolane quali azioni e strategie hanno intenzione di mettere in atto per riconquistare questa terra di nessuno. Come pensano di rispondere a simili atti di guerriglia? Perché a questo ormai siamo arrivati. Bisogna mettere sotto la lente gli affitti delle abitazioni e i legami con la criminalità organizzata. C’è urgente bisogno, e lo chiediamo da troppo tempo, di una risposta forte, decisa, convinta, prolungata nel tempo».

Certamente quello che il presidente di Confesercenti definisce «un gesto da condannare senza alcun dubbio, esprimendo tutta la nostra solidarietà alle forze dell’ordine», deve far riflettere non poco, quando siamo appena all’inizio della stagione turistica.