Sabato 1 giugno Michele Zarrillo in concerto al piazzale De Felice

Sabato 1 giugno a Casamicciola torna la grande musica con il concerto di Michele Zarrillo al piazzale Anna De Felice (ex Ancora), il secondo appuntamento dopo il live di Enzo Gragnaniello di Casamicciola Life, il cartellone di eventi e manifestazioni organizzato dall’amministrazione casamicciolese per l’estate 2024.

Quella di Casamicciola sarà una delle tappe di “Cinque giorni da 30 anni” il tour 2024 dell’amatissimo artista romano che sta girando l’Italia intera con uno spettacolo con cui festeggia il trentennale del suo pezzo più conosciuto “Cinque giorni” per l’appunto (brano rifatto tra gli altri anche da Fiorello e Laura Pausini) e che tre decadi dopo la sua pubblicazione è tornato in auge anche tra i giovanissimi tanto da essere certificato Disco d’oro.

Il tour 2024 ha fatto sin qui registrare già diversi sold out come quello di Palermo ed andrà avanti sino alla fine dell’anno, facendo tappa anche a Firenze, Catania, Torino, Roma, Milano e Napoli con nuove date che si stanno aggiungendo giorno dopo giorno.

Il format del live che andrà in scena a piazzale De Felice prevede ben due ore di spettacolo in cui il cantautore attinge dal suo vasto repertorio di ballate romantiche e ritmi pop-rock, e segna per Zarrillo il ritorno agli spettacoli dal vivo dopo un periodo di assenza dalle scene, con l’unica parentesi del duetto col giovane Will al Festival di Sanremo dell’anno scorso proprio con la cover di “Cinque giorni”

Il live di Michele Zarrillo si terrà nella cornice di piazzale Anna De Felice, nella zona portuale diportistica di Casamicciola dove sarà allestito il grande palco ed il parterre per il pubblico che potrà assistere gratuitamente all’evento.

“Casamicciola è viva e ha voglia di tornare a risplendere” afferma Gianfranco Mattera, presidente del consiglio comunale casamicciolese che aggiunge “Questa estate il nostro comune ospiterà altri grandi eventi e stiamo lavorando per il programma di quelli delle prossime festività natalizie. I casamicciolesi sono resilienti ed ospitali e questi eventi sono il modo per dire a tutti, una volta di più, che Casamicciola vive e vince, che siamo pronti ad accogliere i nostri ospiti per questa estate offrendo a loro ed agli ischitani attrazioni di qualità ed in grado di rendere la loro vacanza nel nostro comune più ricca e piacevole”.

Sul palco insieme a Michele Zarrillo ci sarà un team di musicisti di altissimo livello: Roberto Guarino (chitarre), Andrea Valentini (chitarre), Andrea Rongioletti (tastiere), Danilo Fiorucci (basso), Pino Vecchioni (batteria) con la produzione Musicale Alessandro Canini.

L’inizio del concerto di Michele Zarrillo è fissato per le ore 21.30 del 1 giugno prossimo.