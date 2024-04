Lacco, il comandante Monti “sospende” l’autovelox contestato. Il dispositivo è guasto e necessita di manutenzione

Il comandante della Polizia Locale di Lacco Ameno ha “sospeso” ufficialmente l’autovelox installato sulla Litoranea che non era più funzionante da marzo per un guasto tecnico. L’ordinanza però fa riferimento solo a problemi di taratura, pure contestati nei ricorsi degli automobilisti. Ricorsi che hanno portato alle “mazzate” subite dal Comune con le multe annullate in serie dal Giudice di Pace di Ischia. Ma non fa menzione della mancata omologazione, ovvero la “magagna” più grave, che consiglierebbe una sospensione “a oltranza”…

Il comandante Monti richiama la precedente ordinanza del 28 luglio 2022 «con la quale è stata disposta l’attivazione a tempo indeterminato, tutti i giorni, nella fascia oraria 0 – 24, del dispositivo finalizzato al rilevamento a distanza, senza obbligo di contestazione immediata, delle violazioni alle norme di cui all’art. 142 cds – Autovelox “Autosc@n speed” bidirezionale sulla Ex SS 270, attuale Via Litoranea nel tratto di strada ricadente nel comune di Lacco Ameno, precisamente al Km. 25+381». Dando inizio al contestato utilizzo che sta portando all’annullamento delle contravvenzioni.

Nel provvedimento adottato si evidenzia «che a partire dallo scorso mese di marzo l’impianto è stato interessato da problemi tecnici di alimentazione che ne hanno compromesso il regolare funzionamento e non consentono tuttora la riattivazione in esercizio del richiamato dispositivo “Autosc@n speed” bidirezionale».

Pertanto «al fine di garantire la correttezza delle relative misurazioni di velocità, a causa del lungo periodo di inattività determinato dal guasto tecnico, si rende necessario un intervento di manutenzione e verifica delle funzionalità dell’intero impianto ed in particolare della taratura periodica annuale dello strumento in scadenza il prossimo mese di giugno».

L’ordinanza pertanto dispone: «A far data dall’11 aprile 2024 gli effetti dell’ordinanza n. 7/2022 del 28 luglio 2022 sono sospesi fino al nuovo provvedimento per il tempo necessario ad effettuare le attività tecniche di verifica di funzionalità dell’intero impianto richiamate in premessa».

Il provvedimento è stato inviato alla “Maggioli”, proprietaria dell’autovelox preso a noleggio dal Comune e che si presume dovrebbe provvedere alla manutenzione. Una sospensione che comunque non supera il problema di fondo ma al massimo può apparire come una soluzione “diplomatica” per prendere tempo…