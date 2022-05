Vito Iacono: “Cava dell’Isola, la spiaggia dei misteri”

Doveva essere la spiaggia dei giovani, un patrimonio da salvaguardare e da valorizzare e invece … Ogni anno ce ne sono di nuove e di “belle”. E dopo un altro inverno, perso senza che fosse fatto nulla per la messa in sicurezza della baia, non a caso vige ancora l’ordinanza di interdizione di lunghi tratti della spiaggia, qualche giorno fa sembra che rappresentanti delle forze dell’ordine abbiano fatto visita alla spiaggia apponendo un ulteriore cartello di sequestro, il condizionale è di obbligo perché oggi pomeriggio l’unica traccia della loro possibile presenza era una svolazzante striscia bianco rossa. Cava dell’Isola, i giovani, i turisti meritano altro ed alto rispetto. Cava dell’Isola deve ritornare ad essere una spiaggia sicura, bella e libera, anche dalle strisce blu!!!