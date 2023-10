Unica Giorgia! | #4WD

Giorgia Meloni ha dichiarato che con il suo compagno è finita! E allora? Cosa c’è? Non siete abituati a un personaggio di tale levatura che dai propri profili personali (non quelli istituzionali) rivela alla gente situazioni di tale intimità prima che diventino oggetto di indiscrezioni e pettegolezzi? Verrebbe piuttosto da dire “ma chi se ne frega” o “e allora?”, se solo vivessimo in un paese che conferisse la giusta importanza ad ogni cosa. Ma poiché in Italia così non è, meme virali compresi, allora parliamone!

Che piaccia o no, la Premier ci sta abituando a una linea di coerenza e chiarezza nella comunicazione che non trova eguali, neppure col compianto Berlusconi e con Renzi, entrambi molto attenti al loro modo di rapportarsi pubblicamente ma mai così espliciti come l’attuale Presidente del Consiglio dei Ministri. La Meloni sembra riuscire a soppesare senza peli sulla lingua ogni parola, ogni dichiarazione, ogni concetto, anche quando li esprime dal vivo e senza alcuna situazione precostituita. E quando poi si affida a comunicati o post social, tutto assume -com’è giusto che sia- quella naturale compiutezza di chi gode di uno staff attento e competente che mastica psicologia e pratica della comunicazione a tutto spiano.

Questa donna, a quanto pare, sta riuscendo a conquistare la maggior parte dell’opinione pubblica (non solo italiana) grazie al suo essere risoluta e distaccata su ogni argomento e verso chiunque, distinguendo elegantemente ed efficacemente le circostanze personali da quelle concernenti il ruolo ricoperto. Ma soprattutto, il suo essere sempre diretta e senza mezzi termini, che confligge con il politichese e il linguaggio di parte del personale politico a cui eravamo abituati sinora, la caratterizza con una concretezza di indubbio valore e la pone alla guida sicura e intransigente di qualsiasi genere di confronto.

E’ altrettanto vero che emerge un dislivello non indifferente tra lei e buona parte della nomenclatura che la circonda; ma restare sé stessa e mantenere fede ai suoi impegni con l’elettorato è la strada da continuare a percorrere per un cammino in costante ascesa. E lungo di essa, l’unico inciampo possibile potrebbe essere quello del “compromesso”: come, ad esempio, nel ridimensionamento del potere dei magistrati e nella separazione delle loro carriere. Lì potremo veramente capire quanto Giorgia faccia sul serio!