Una «corsa» d’oro. Per il traghettaggio degli 87 ospiti del Punta del Sole di Forio il traghetto è costato 14.640 euro. Un prezzo davvero esagerato!

Gaetano Di Meglio | Le emergenze hanno sempre due facce. Una belle e una brutta. E ora vi raccontiamo la brutta! Ma molto brutta.

Dobbiamo fare un salto all’inizio di marzo dopo la prima positività al Covid-19 sull’isola d’Ischia. Questa è una storia che mostra come certi imprenditori e certe istituzioni siano pessime!

Una storia di cattiva gestione dei soldi pubblici e di ingerenze che mostrano quanto la Regione Campania sia sottomessa ai voleri e di certi armatori. Questa è volta della GML Trasporti Marittimi.

14.640 euro sul bilancio bilancio regionale per “il servizio di trasporto con proprio traghetto già ormeggiato al porto di Napoli verso Ischia Casamicciola con ritorno al Porto di Pozzuoli per consentire il rientro di un gruppo di 87 turisti ospiti”.

Eggià, avete capito, per il traghettaggio degli ospiti non positivi dell’Hotel Punta del Sole, il costo del traghetto è stato di 14.640 euro.

Avete capito proprio bene, quasi 15mila euro per un viaggio a vuoto da Napoli e una traversata verso Pozzuoli! C’è da mettersi le mani nei capelli e chiedere alla Procura della Repubblica di Napoli di analizzare un po’ i prezzi di mercato dei trasferimenti del genere.

Si dovevano traghettare 2 bus e qualche auto della Protezione Civile! 7 mila euro a traversata è, davvero, un prezzo esagggggggggerato!

Ma leggiamo insieme il decreto regionale. Dopo una lunghissima premessa si legge che “con provvedimento Prot. COVID/0010656 del 3 marzo 2020 il Capo Dipartimento Protezione Civile ha dettato Misure operative di protezione civile inerenti alla “definizione della catena di comando e controllo, del flusso delle comunicazioni e delle procedure da attivare in relazione allo stato di emergenza determinato dal diffondersi del virus COVID-19””

Poi si continua con “è stato segnalato un primo caso di Coronavirus sull’isola di Ischia, nel Golfo di Napoli” e fin qui ci siamo. L’atto regionale continua con “che l’uomo risultato positivo al tampone per rilevare la presenza del Covid-19 alloggiava presso un albergo dell’isola con una comitiva di altre 87 persone per le quali è stata prevista la quarantena obbligatoria e pertanto l’albergo è stato presidiato dalle forze dell’ordine” e, ancora, “per evitare il contagio sull’isola di Ischia, sono state trasferite le 87 persone in quarantena presso le proprie abitazioni nel Nord Italia”. Tutto liscio. Poi arriva quello che non ci convince.

Leggiamolo insieme: «il servizio di trasporto con proprio traghetto già ormeggiato al porto di Napoli verso Ischia Casamicciola con ritorno al Porto di Pozzuoli per consentire il rientro di un gruppo di 87 turisti ospiti è stato svolto dalla GML Trasporti marittimi s.r.l. che con D.D. n. 58 del 16/03/2020 si è proceduto ad assumere impegno di spesa sul bilancio regionale per l’importo di € 14.640,00 comprensivo di IVA” Ma quanto è stata cara questa traversata? Oltre 7mila euro per un “traghetto già ormeggiato al porto di Napoli”? E, per di più, per un servizio anche molto particolare. Un assalto alle casse pubbliche? Sembra proprio di si! Quasi 15mila euro per una corsa andata e ritorno Napoli-Casamicciola, Casamicciola-Pozzuoli ci sembra un po’ troppo! Voi che ne dite?