Un anno senza don Vincenzo

Ugo De Rosa | Il suo tono di voce pacato, ma fermo e convinto; il suo sguardo dolce come il suo inimitabile sorriso; il suo grande impegno per la “sua” Casamicciola Terme, la “sua” Panza e per l’intera isola sono tratti che non verranno mai dimenticati. Oggi, da queste colonne, ricordiamo, ad un anno dalla sua morte, Don Vincenzo Avallone, amatissimo parroco isolano.

E’ già trascorso un anno da quando la triste notizia della sua scomparsa ha raggelato il cuore dei fedeli che, in massa, si sono uniti nel ricordarlo durante una bellissima cerimonia presso la chiesa di S. Leonardo a Panza.

Don Vincenzo è sempre vivo nei ricordi di quanti lo hanno conosciuto e nei suoi insegnamenti che continuano a persistere sul territorio grazie ai tantissimi giovani, alle donne e agli uomini che da sempre lo hanno seguito e supportato.

Molto attivo per le sue comunità parrocchiali, Don Vincenzo Avallone ha sempre portato avanti gli insegnamenti propri della dottrina ed ha sempre risposto alle esigenze del territorio e della “sua” gente. Forte e deciso, ha sempre difeso la comunità e proposto iniziative per la sua crescita.

Don Vincenzo Avallone era nato a Panza il 17 Novembre 1930 da Aniello e Genoveffa Iacono, secondo di sette figli. Formatosi nei Seminari d’Ischia, Salerno e Posillipo, dove consegue la licenza in Sacra Teologia, è stato ordinato Sacerdote dal vescovo De Laurentis a Ischia il 29 Giugno 1954 nella Solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo.

Tenente Cappellano militare dall’ottobre 1955 all’aprile del 1961, ha insegnato, poi, al Seminario d’Ischia e nel 1964 è stato eletto parroco di S. Maria del Carmine in Serrara, fino a quando,nel dicembre 1967, non è diventato parroco di S. Maria Maddalena in Casamicciola e qui lascia un segno indelebile adoperandosi, tra le altre cose, con tutte le sue forze per la Causa di Beatificazione e Canonizzazione del parroco Giuseppe Morgera.

Fece ritorno a Panza nella sua terra natìa nell’ottobre del 2009, quando il Vescovo Strofaldi lo nominò Vice Parroco della sua Comunità Parrocchiale d’origine: San Leonardo abate.

Nel Giugno 2004 ha festeggiato i 50 anni di vita sacerdotale e nel giugno 2014, con altrettanta gioia, i 60 anni da quel giorno in cui è divenuto per sempre Sacerdote di Cristo.

Oggi, ad un anno dalla sua scomparsa, il ricordo e l’amore verso don Vincenzo sono sempre forti e vibranti, segno, indiscutibile, della bontà del suo operato sulla Terra.

Il ricordo di Antimo Puca: “Tu hai parlato di Cristo”

Tu hai parlato di Cristo, presente in Corpo, Sangue, Anima e Divinità, nella Santa Eucarestia. Questo è Principio Teologico, specificatamente Cristologico. Durante la messa al momento della Elevazione, Cristo si rende presente e quel pezzo di pane, ostia, diventa carne viva, Noi tutti lo crediamo. Dogma di fede testimoniata nella storia dell’uomo attraverso innumerevoli dimostrazioni concrete, tra le quali, il miracolo di Lanciano,( hai mai sentito?) Ma oggi la maggior parte dei sacerdoti sono come quel sacerdote che durante la elevazione si chiede se sia realmente vero che in un pezzo di pane ci sia il Mistero Divino..