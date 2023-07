Turismo balneABILE, Ischia prestenta la spiaggia di San Pietro accessibile

Continua l’impegno dell’Amministrazione guidata dal sindaco Enzo Ferrandino per l’abbattimento delle barriere architettoniche nel territorio del comune di Ischia. Lunedì alle ore 19.00 sulla spiaggia libero San Pietro (zona via Francesco Buonocore) ci sarà l’ inaugurazione della spiaggia libera accessibile alle persone con disabilità motoria. L’arenile è stato attrezzato con passerelle, gazebo per zona confort all’ombra, spogliatoio e wc appositamente dedicati alle persone a mobilità ridotta che potranno godere del mare grazie alle sedie Jobs, anche queste messe a disposizione dal Comune di Ischia.

L’arenile libero attrezzato è segnalato con cartellonistica informativa collocata in zona portuale e nelle aree limitrofe. Si tratta, tra l’altro, di un intervento che prossimamente riguarderà anche altri arenili del litorale ischitano. La cittadinanza e la stampa sono invitati a partecipare all’inaugurazione che si terrà lunedì prossimo alle ore 19:00 durante la quale saranno presentati i dettagli dell’iniziativa e si potrà accedere alle strutture realizzate che sono comunque già state attivate in via sperimentale nei giorni scorsi.