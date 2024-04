Positivo l’esperimento del 2023. Ischia, confermata la musica all’esterno fino all’una. L’ordinanza sindacale non si applica alla Baia di Cartaromana.

Anche per questa stagione estiva a Ischia gli intrattenimenti musicali all’esterno di ristoranti, bar e simili potranno proseguire fino all’una (alle due all’interno). Il sindaco Enzo Ferrandino ha infatti ritenuto di confermare e “anticipare” quanto già deciso lo scorso anno con la propria ordinanza del 21.07.2023 con la quale «fino al 31.08.2023 in via sperimentale l’attività di intrattenimento musicale (dal vivo, mediante l’uso di apparecchi meccanici ed elettronici, mediante l’uso del disk jockey) all’esterno degli esercizi pubblici A e B nell’ambito del territorio comunale è stata consentita fino alle ore 1,00».

Un esperimento riuscito, per il primo cittadino, che infatti evidenzia «che tale sperimentazione ha dato esiti positivi nell’ottica del contemperamento fra l’interesse allo svolgimento di attività ludiche, musicali e di intrattenimento nelle zone di interesse turistico e nel contempo tutelare, garantire a turisti e residenti, la tranquillità del riposo notturno».

Il provvedimento richiama anche il Regolamento per la tutela del decoro urbano, la quiete pubblica e la vivibilità approvato a settembre 2023, nonché le norme in materia di inquinamento acustico.

L’ultima ordinanza sindacale dunque dispone: «L’attività di intrattenimento musicale (dal vivo, mediante l’uso di apparecchi meccanici ed elettronici, mediante l’uso del disk jockey) all’esterno degli esercizi pubblici A e B è consentita fino alle ore 1,00. La stessa potrà continuare all’interno dei locali a porte chiuse fino alle ore 2,00».

Di nuovo c’è la deroga per Cartaromana, oggetto di provvedimento a parte: «La presente ordinanza non si applica alle strutture ricettive alberghiere, agli esercizi pubblici “A” e “B” e stabilimenti balneari presenti in via Nuova Cartaromana e traverse e comunque agli esercizi pubblici situati nella Baia di Cartaromana per i quali vige l’ordinanza sindacale n. 68 del 26.04.2024».

Questo provvedimento «annulla e sostituisce l’ordinanza sindacale n. 69/2024». Un “ripensamento” sui contenuti del provvedimento, evidentemente.

Ovviamente i gestori dovranno essere attenti a non “sforare” l’orario stabilito e a non incorrere in ulteriori violazioni. Infatti il sindaco ricorda che oltre alle prescritte sanzioni, se la violazione «degli obblighi e dei divieti previsti nella presente ordinanza è reiterata, può essere disposta l’immediata sospensione dell’attività per un periodo da 10 a 20 giorni».