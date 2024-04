Ponte del 25 aprile, i flussi turistici

La Guardia Costiera di Ischia ha fornito i dati dei flussi turistici nel periodo del ponte della Liberazione, dal 24 aprile alle ore 9.00 del giorno 29. Numeri che registrano un incoraggiante incremento di circa 5.000 arrivi rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Questi i dati. Porto di Ischia: passeggeri in arrivo 29.882; passeggeri in partenza: 25.509. Porto di Casamicciola Terme: passeggeri in arrivo 9.213; passeggeri in partenza 6.520. Porto di Forio: passeggeri in arrivo 1.478; passeggeri in partenza 1.563. Gli arrivi ammontano dunque a 40.573 rispetto ai 35.000 del 2023.