ore 17.56 Sono tre i ragazzi feriti nello scontro e che sono stati soccorsi dal 118. Per una studentessa si pensa ad un ricovero a seguito del trauma cranico.

L’autobus sul quale viaggiano gli studenti del Liceo Buchner di Ischia, in gita a Roma, é stato protagonista di un incidente che, fortunatamente, non ha avuto serie conseguenze. Come vedete dalle foto un tamponamento ha coinvolto anche il bus su cui viaggiano i nostri studenti.

Al momento non si hanno altre informazioni.