Si blocca l’ascensore del Seminario, arrivano i Vigili del Fuoco

Non é passato inosservato il grande mezzo dei vigili del fuoco in sosta, nella tarda serata di oggi, su via Seminario all’altezza dell’ingresso del Seminario stesso.

A quanto si apprende i vigili del fuoco sarebbero stati allertati in quanto due persone, molto probabilmente due suore, sono rimaste chiuse all’interno dell’ascensore presente nell’edificio.