Serrara Fontana. La proposta dell’opposizione: destinare i fondi delle luminarie ai buoni spesa

Rinunciare alle luminarie in questo Natale reso così diverso dalla pandemia, ma impiegando per una giusta causa i soldi risparmiati, per aiutare chi si trova in gravi difficoltà a causa della crisi economica. E’ questa la proposta dei consiglieri di opposizione di Serrara Fontana Roberto Iacono, Palma Iacono Clotilde Trofa e Umberto Di Iorio.

Nella nota inviata al sindaco Rosario Caruso, al segretario comunale, a responsabile dell’Ufficio Finanziario e per conoscenza ai consiglieri comunali, gli esponenti della minoranza chiedono appunto di destinare i fondi delle luminarie per i buoni spesa per acquisti di generi di prima necessità.

In premessa infatti evidenziano «che a seguito dell’emergenza sanitaria il nostro territorio è stato colpito da una grave crisi economica; che numerose sono le famiglie nei mesi scorsi non hanno potuto beneficiare dei buoni spesa a causa dell’esaurimento dei fondi ad essi destinati; che vi è il fondato timore che a causa delle numerose domande inoltrate negli ultimi giorni dagli aventi diritto numerosi siano i nuclei familiari impossibilitati a beneficiarne».

Dunque «chiedono alle SS.LL. ognuna per propria competenza che i fondi per le luminarie natalizie siano destinati in favore del fondo per i buoni spesa destinati alle famiglie in condizione di particolare disagio economico a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19».

Un Natale senza luci è sicuramente triste, ma visto che in molti comuni i cittadini dovranno abituarsi a questo triste scenario, è giusto che almeno si pensi ad aiutare chi si trova in condizioni di necessità. Soldi ben spesi, insomma, e non risparmiati per essere poi sperperati in iniziative inutili. E’ questo il senso della proposta che ci auguriamo venga accolta e dovrebbe essere avanzata anche in altre realtà, vista la drammatica situazione di tante famiglie.