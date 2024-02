Serie A, Salernitana-Monza: ultima chance per i granata contro i brianzoli

Sabato 24 febbraio la squadra di Palladino fa visita a quella di Liverani allo Stadio Arechi, match valido per la 26^ giornata di Serie A

La sera di venerdì 23 febbraio ricomincia il regolare corso della Serie A, subito dopo al recupero della 21^ giornata disputato giovedì sera tra Torino e Lazio. Sabato 24 febbraio alle ore 18.00 quindi si affrontano Salernitana e Monza, match valido per la 26^ giornata del massimo campionato italiano.

I granata di Liverani – solo alla seconda in stagione sulla nuova panchina – ospitano dunque allo Stadio Arechi di Salerno i brianzoli di Palladino. I primi sono alla disperata ricerca di punti salvezza e questa partita sa tanto di ultima chance; i secondi invece possono dormire sonni molto tranquilli vista la posizione di classifica. La partita comunque, come evidenziato da quote e pronostici su powbet.met, potrebbe essere più equilibrata di ciò che sembra.

Salernitana-Monza, come arrivano le due squadre

La Salernitana attraversa un momento a dir poco critico. I granata infatti hanno totalizzato appena 13 punti dopo 25 partite e infatti si trovano ancora all’ultima posizione in classifica. Al momento la salvezza dista ben 7 lunghezze: quindi è difficile, ma non del tutto impossibile. La vittoria però manca da troppo tempo: il club campano non vince da fine dicembre a Verona, mentre l’ultimo pareggio è quello di 3 settimane fa a reti inviolate in trasferta contro il Torino. La Salernitana ha poi perso lo scontro diretto con l’Empoli e settimana scorsa contro l’Inter. Di fatti, è arrivato il secondo esonero stagionale – quello di Inzaghi – a favore della nuova avventura di mister Liverani.

Situazione molto diversa per il Monza. I biancorossi vantano infatti 33 punti e quindi l’11^ posto in classifica. L’obiettivo dei brianzoli è chiaramente quello di chiudere la stagione nella colonna di sinistra della classifica, ed hanno tutte le potenzialità per riuscirci. La squadra di Palladino viene dal grande successo casalingo sul Milan, ma soprattutto sono 4 i risultati utili consecutivi: successi con Sassuolo e Milan appunto, pareggi a reti inviolate con Udinese e Verona.

Salernitana-Monza, precedenti e statistiche

Salernitana e Monza si sono incontrate in totale nella loro storia fra tutte le competizioni solo 27 volte: 8 vittorie dei granata, 8 pareggi e 11 successi dei brianzoli. Considerando però solo le gare disputate in Campania, il bilancio è diverso: 7 trionfi a 2 per i padroni di casa, con 4 pareggi.

La partita d’andata a Monza nell’ottobre del 2023 è terminata 3-0 per i biancorossi. Con lo stesso punteggio, ma a favore della Salernitana, è invece finita l’ultima partita della passata stagione – nonché l’ultima sfida fra le due formazioni disputata all’Arechi. Per ritrovare invece un trionfo esterno da parte del Monza bisogna tornare all’1-3 nel maggio del 2021, quando però entrambe le squadre militavano in Serie B – prima della passata stagione infatti Salernitana e Monza non si erano mai incontrate nel massimo campionato italiano.