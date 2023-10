Scamacca scatenato, l’Atalanta vince a Empoli 3-0

EMPOLI (ITALPRESS) – Nel posticipo della decima giornata di Serie A, l’Atalanta travolge 3-0 l’Empoli e si porta provvisoriamente al quarto posto in classifica. Al Castellani sono decisive le due reti di Scamacca e il gol di Koopmeiners. Prestazione di altissimo profilo per la Dea contro un Empoli arrendevole e con zero idee. Nel primo tempo i riflettori se li prende tutti Gianluca Scamacca, autore della rete dell’1-0, di un assist e costantemente pericoloso in zona offensiva. L’Atalanta parte subito forte e proprio l’ex West Ham al 5′ si inventa la rete del vantaggio: l’attaccante italiano riceve il filtrante di Lookman e con uno spettacolare colpo di tacco beffa Berisha. Sempre Scamacca colpisce il palo al 17′ e, tre minuti più tardi, si vede annullare la doppietta per fuorigioco di Koopmeiners a inizio azione. L’approccio alla partita dei ragazzi di Gasperini è semplicemente perfetto, mentre l’Empoli non crea praticamente alcun pericolo alla porta difesa da Musso. Al 29′ arriva anche il raddoppio dei bergamaschi targato Koopmeiners, grazie a un potente destro di prima intenzione. L’Empoli al 33′ protesta con l’arbitro Massimi chiedendo un calcio di rigore per il contatto tra Cambiaghi e Ruggeri: il Var giustamente non interviene. Nell’intervallo Gasperini è costretto a sostituire Scalvini a causa di un problema di lombalgia. Nei primi minuti della ripresa l’Empoli prova ad abbozzare un tentativo di reazione, ma l’Atalanta è semplicemente ingiocabile. Al 51′ arriva la doppietta di Scamacca, autore di un destro violento sul primo palo. Ancora il numero 91 sfiora la tripletta colpendo la traversa al 62′. Mezz’ora finale dai ritmi bassi, con Gasperini che ne approfitta per far rifiatare i suoi big. Unica nota positiva per l’Empoli il discreto ingresso in campo di Fazzini, che si mette in mostra con una conclusione deviata in angolo. Con questo successo l’Atalanta sale a quota 19 punti e si prepara a ricevere l’Inter nel prossimo turno mentre l’Empoli non riesce a dare continuità al successo contro la Fiorentina e rimane terzultimo assieme all’Udinese.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).