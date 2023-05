Sant’Angelo, bici e monopattini dei residenti esclusi dal divieto

Il sindaco di Serrara Fontana Irene Iacono ha deciso di modificare una precedente ordinanza che disciplinava la circolazione di monopattini, biciclette elettriche e simili nella Ztl di Sant’Angelo. Prevedendo divieti di accesso e in deroga la possibilità di condurli a mano da parte dei residenti.

Sta di fatto che proprio dai residenti sono pervenute numerose segnalazioni «di forti disagi nel condurre a mano i velocipedi» e dunque è stato ritenuto opportuno apportare una modifica per venire incontro a queste esigenze.

La nuova ordinanza dunque dispone: «A parziale modifica ed integrazione dell’ordinanza n.43/2020 si modifica la predetta ordinanza nella parte in cui al punto 2 sono prescritte le eccezioni, ed in particolare, al primo capoverso, ove è indicato, ad eccezione dei casi sotto elencati, si prescrive che sono esclusi dal divieto: biciclette, velocipedi e monopattini, con qualsiasi tipo di trazione, nonché ogni altra tipologia di veicoli per la mobilità sostenibile assimilati alle precedenti categorie, appartenenti ai residenti nelle strade Via Chiaia di Rose dall’Arco di pietra fino a valle, via Nazario Sauro, Via Comandante Maddalena dal civ. 29 in poi, Piazza Ottorino Troia, via Sant’Angelo dal n. 80 in poi, esclusivamente nel tratto necessario per raggiungere la propria residenza; i veicoli delle categorie sopra indicate dovranno essere condotti rigorosamente a passo d’uomo».