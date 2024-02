Sagre, fiere ed eventi per tutta la famiglia: in Puglia tutto l’anno

La Puglia è una delle perle del Mediterraneo e una delle regioni con l’afflusso di turismo nazionale e internazionale più importante d’Italia.

Uno dei modi più affascinanti di vivere questa regione è attraverso le sue sagre, gli eventi e le fiere che le città organizzano durante tutto l’anno. Ecco quali sono le nostre preferite!

Carnevale di Putignano

È dal 1300 che a Putignano, nella provincia di Bari, ogni Carnevale si festeggia con Farinella (la maschera insolente e colorata della festa), i carri di cartapesta, le cartellate (strisce di pasta imbevute di vino dolce o miele e fritte), canti, balli e coriandoli in grande stile, tanto che da alcuni anni la manifestazione viene replicata anche in estate in una veste completamente differente. Sapevi che ogni anno l’Accademia delle Corna insignisce un cittadino o una personalità pubblica del premio Cornuto dell’Anno, in modo scherzoso e ironico, proprio in occasione del Carnevale di Putignano?

Chissà che quest’anno non tocchi proprio a Mara Venier, madrina dell’evento per il 2024!

Il Carnevale di Putignano è la manifestazione di febbraio più importante della Puglia, oltre che il Carnevale più antico al mondo.

Impossibile non passare giornate di divertimento, buon cibo e scherzi se si visita la regione in questo periodo!

Notte della Taranta

Se visiti la Puglia in agosto, è impossibile che tu non abbia sentito almeno nominare la Notte della Taranta, che tiene svegli tutti i cittadini e i turisti fino a mattino inoltrato. Balli tipici, musica tradizionale, musicisti internazionali coinvolti nei concerti, giochi, scherzi, cibo, vino in quantità e soprattutto tantissimo divertimento sfrenato, come per salutare il bellezza la stagione estiva. Melpignano e tutte le città del Salento si infiammano durante questo evento, con una media di 100.000/200.000 partecipanti ogni anno, saldamente confermata estate dopo estate da almeno un decennio.

Cantine Aperte

L’evento Cantine Aperte si svolge ogni anno a fine maggio, e la manifestazione consente a tutti gli appassionati di visitare poderi, zone di produzione, vigne e cantine in tutta la regione, per far conoscere al maggior numero di persone le bellezze e le tipicità di questa zona.

RedBull Cliff Diving

Se sei in Puglia a settembre, è probabile che tu abbia sentito di una manifestazione sportiva di eccellenza a Polignano a Mare: il RedBull Cliff Diving, cioè la gara di tuffi da scogliera sponsorizzata proprio dalla nota marca di bibite energetiche.

Evoluzioni al cardiopalma, giri in barca per vedere i tuffi dal mare, salti di metri e metri nel blu, e l’emozione è alle stelle!

Hell in the Cave

La Puglia è una delle zone d’Italia in cui il mix prezioso di terreno, acque piovane e salsedine crea grotte intricate, cunicoli e meraviglie sotterranee di prim’ordine. Presso le Grotte di Castellana, diverse volte l’anno, è possibile assistere all’Hell in the Cave, la più grande manifestazione teatrale sotterranea al mondo, in cui viene messo in scena un inferno dantesco di eccezionale bellezza.

Indicazioni di viaggio

Il carattere giocoso, conviviale, festoso e scanzonato delle fiere, delle sagre e degli eventi pubblici è una caratteristica imprescindibile del modo di fare turismo della Puglia. Il nostro suggerimento, se vuoi organizzare una vacanza in questa meravigliosa regione, è di fare una ricerca per una villa con piscina in affitto in Puglia per il periodo di tuo interesse: natura a portata di mano, vicinanza ai borghi storici e alle bellezze naturali, flessibilità di organizzazione e trasporto e possibilità di muoversi anche in grandi gruppi riducendo i costi per partecipante ne fanno una soluzione di alloggio di primissima qualità, sempre più amata dai turisti che dedicano a questa regione almeno un periodo del proprio itinerario alla scoperta dell’Italia.