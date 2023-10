S.A.P.: finalmente arriva il regolamento che disciplina le assunzioni

Ci sono voluti sette anni ma anche sull’isola di Graziella le società in-house dovranno dotarsi di un regolamento che disciplini le assunzioni. La S.A.P., la società in HOUSE del Comune di Procida, ha evaso giorni fa il regolamento che disciplina le procedure per il reclutamento del personale, alle quali si attiene la società, secondo i principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità.Un regolamento dove vengono stabiliti i requisiti essenziali, i criteri e le modalità generali di reclutamento del personale, con contratto di lavoro subordinato, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato cui la SAP deve attenersi nella ricerca, selezione e inserimento di personale, nel rispetto della normativa e dello Statuto societario.

La disciplina prevista dà attuazione all’art. 19 D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 210 del 8 settembre 2016, adegua la società alla normativa italiana e comunitaria circa l’assunzione di personale dipendente per le società partecipate da enti pubblici con affidamenti in-house. S.A.P. S.r.l. garantisce il rispetto delle norme di legge in materia di lavoro e del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato. S.A.P. Sr.l. garantisce pari opportunità nell’accesso all’impiego, senza discriminazione alcuna per ragioni di sesso, di appartenenza etnica, di nazionalità, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di orientamenti sessuali, di condizioni personali e sociali. Nelle modalità di accesso all’impiego, la Società adotta procedure improntate a criteri di trasparenza, idonee a garantire in ogni fase il pieno rispetto dei principi e delle regole generali contenute nel presente Regolamento, tese a dare adeguata evidenza ai criteri e alle modalità adottate nella selezione delle risorse umane da acquisire. I predetti criteri e modalità sono resi noti prima dell’effettuazione delle selezioni. Ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa. Principi generali Le procedure di reclutamento della Società si conformano ai seguenti principi: a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l’imparzialità e assicurino economicità e celerità del suo espletamento; b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei e atti ad accertare la rispondenza delle professionalità, delle capacità e delle attitudini dei candidati alle caratteristiche delle posizioni da ricoprire; c) composizione delle commissioni di selezione esclusivamente con componenti di provata competenza ed esperienza pluriennale ed assenza di conflitti di interesse. Nello svolgimento delle attività di reclutamento e selezione del personale dipendente la Società garantisce le pari opportunità nell’accesso all’impiego, senza discriminazione alcuna per ragioni di genere, di nazionalità, di religione, di opinione politica, di condizioni personali e sociali. Ambito di applicazione Il presente Regolamento disciplina le modalità di reclutamento di personale dipendente a tempo determinato e indeterminato per la costituzione di rapporti di lavoro SAP S.r.l. Il presente Regolamento non si applica nei seguenti casi: 1. alle assunzioni obbligatorie disciplinate dalla normativa vigente; 2. per le assunzioni a tempo determinato per un max di 6 mesi non rinnovabile, effettuate con carattere d’urgenza, in sostituzione di personale assente con il diritto alla conservazione delposto di lavoro, qualora per la tempestiva sostituzione del medesimo l’azienda sia impossibilitata a realizzare in tempo utile la procedura di reclutamento di cui al presente regolamento. Tuttavia, anche in detta fattispecie, dovranno essere adottate procedure che rispettino i principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità di cui al precedente paragrafo 2; 3. per il reclutamento di personale derivante da processi di mobilità tra società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 e s.m.i., nel rispetto della normativa vigente nel tempo in materia, nonché in ogni altra ipotesi di trasferimento di personale a seguito di mutamenti societari; 4. per il reclutamento di personale in esubero, inserito nelle liste di cui all’art. 25 del D.Lgs. n. 175/2016; 5. per i contratti di somministrazione di lavoro; 6. per gli affidamenti di incarichi di natura fiduciaria o altamente specialistica; 7. per i contratti di lavoro autonomo, quantomeno a quelli aventi ad oggetto una collaborazione continuata, continuativa e personale