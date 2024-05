Azienda speciale, Pascale va in Consiglio

Il Consiglio comunale di Lacco Ameno è convocato per lunedì 6 maggio alle ore 14.00 in prima convocazione e per giovedì 9 in seconda alla stessa ora, per approvare la variazione di bilancio e altri punti di natura finanziaria, ma non solo. All’ordine del giorno infatti è inserita anche l’approvazione dello schema di statuto dell’azienda speciale che Giacomo Pascale vuole istituire per poter provare a gestire una serie di servizi, ad iniziare dal porto turistico.

Questi i sei punti all’o.d.g.: «1. Variazione al bilancio di previsione finanziario 2024/2026 – Ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 31 in data 18.03.2024 adottata ai sensi dell’art.42. comma 4 e dell’art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000; 2. Variazione al bilancio di previsione finanziario 2024/2026 – Ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 63 in data 19.04.2024 adottata ai sensi dell’art.42. comma 4 e dell’art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000; 3. Riconoscimento debiti fuori bilancio a seguito di ordinanza di assegnazione del giudice dell’esecuzione r.g.e 007318/2020; 4. Approvazione del rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2023, ai sensi dell’art. 227 comma 2 del d.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 18 comma 1 lett. b) del d.lgs. n. 118/2011; 5. Modifica regolamento comunale in materia di patrocinio legale e rimborso spese legali a dipendenti e amministratori, approvato con delibera del Commissario Straordinario, assunti i poteri del Consiglio Comunale, n. 3 del 19.6.2020; 6. Approvazione dello schema di statuto dell’azienda speciale del Comune di Lacco Ameno – art. 114 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267».