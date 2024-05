Giosi, Fuksas, le palme e Sandro | #4WD

Mentre oggi a Casamicciola Terme si svolgerà la conferenza stampa con l’archistar Fuksas, il Commissario Legnini e il sindaco Ferrandino, io purtroppo sarò in procinto di cominciare il mio volo intercontinentale che mi riporterà a casa domani. Dico “purtroppo”, perché contrariamente a quanto si possa pensare, se fossi stato a Ischia avrei senza dubbio preso parte a tale presentazione.

Sia chiaro, questo non mi esime certo dal condannare l’assoluta inopportunità e al limite della legalità di un incontro del genere in campagna elettorale, perché se tanto mi dà tanto, una comunicazione (e, soprattutto, un’amministrazione) di qualità avrebbe imposto di decontestualizzarlo oltre la data del voto, proprio per non derubricarne la reale importanza alla stregua di una semplice marchetta elettorale. Ma ciò non toglie che indipendentemente da quelli che saranno i contenuti concreti dell’evento e le sue reali finalità, Giosi Ferrandino è sicuramente riuscito a puntare in alto e a coinvolgere un’autorità del settore, creando perlomeno i presupposti di far parlare bene del suo paese a rimorchio dell’eco mediatica provocata ovunque il Fuksas di turno sia presente in prima persona.

E’ altrettanto vero che in attesa del Fuksas-verbo, il sindaco di Casamicciola non ha resistito alla sua passione autoreferenziale per il verde, fottendosene ampiamente di quella che potrebbe essere la prospettiva contestualizzata del futuro waterfront e disseminando palme dinanzi al porto come se non ci fosse un domani, dimostrando ancora una volta -ammesso ce ne fosse bisogno- che la cultura del territorio è argomento ben lontano dalle conoscenze dei nostri amministratori locali, pronti -nel caso di specie- a piantumare di tutto e di più in barba alla vegetazione autoctona, alle condizioni ambientali, alla tipicità e ai rischi dei ben noti parassiti.

Ritornerò senz’altro sull’argomento non appena avrò modo di conoscere le risultanze della conferenza stampa odierna. L’unico suggerimento certo che mi permetto di dare a Giosi Ferrandino è quello di non “casamicciolizzare” oltre il dovuto l’intervento di Fuksas, ma di estenderlo in una più utile e globale visione progettuale che tocchi, pian pianino, l’intera isola d’Ischia. E visto che mi trovo in argomento, è forse opportuno ricordargli che con un mostro sacro del genere gli impegni pubblici si mantengono e non si disattendono; esattamente come non fece da sindaco d’Ischia nei confronti del compianto Sandro Petti, volgarmente mandato a comprare il pepe dopo aver lodato in piazza le sue grandi idee e la loro fattibilità a costo zero per il Comune capoluogo.