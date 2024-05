ZTL a Lacco Ameno, la nuova ordinanza di Pascale. Riattivazione dei varchi per l’inizio della stagione estiva

Il provvedimento che interessa gli incroci Via Roma–Piazza Girardi e Via Pannella–Circumvallazione, il Corso A. Rizzoli e Via Rosario-incrocio Circumvallazione fissa il calendario e gli orari fino al 16 giugno. Giacomo Pascale ha adottato una nuova ordinanza che disciplina la circolazione e la sosta nelle ZTL e regola l’attivazione dei varchi elettronici di accesso per il periodo dal 15 maggio al 16 giugno 2024. Il controllo elettronico della ZTL preesistente era stato istituito nel 2022. L’ordinanza sindacale ora evidenzia che «nell’ambito di un programma di riqualificazione urbana ed ambientale del Centro Storico cittadino, peraltro già in atto per la limitazione veicolare, assume rilievo la disciplina ed il controllo delle più importanti strade di accesso al predetto centro storico avvalendosi del supporto di moderne tecnologie, anche al fine di dare attuazione alle previsioni programmatiche del piano generale di monitoraggio di tutto il centro storico cittadino».

Sempre nel 2022 «è stata perimetrata la nuova Area della Zona a Traffico Limitato, all’interno della quale è stata inserita una nuova parte del territorio comunale, disponendo obblighi, divieti e limitazioni lungo le arterie ed aree pubbliche interne e di penetrazione al Centro Storico cittadino». La nuova ordinanza, che sostituisce le precedenti, è finalizzata anche ad adeguare le limitazioni al sistema di permessi attualmente in vigore. Previa autorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Comune di Lacco Ameno ha installato il sistema di rilevamento targhe relativo ad apparecchiature denominate “Autosc@n ZTL CTX” per il controllo degli accessi alla ZTL.

A stagione turistica ormai iniziata, vengono dunque riattivati i seguenti varchi: «VARCO n. 1 Intersezione Via Roma –Piazza Girardi; VARCO n. 2 Intersezione Via Pannella – Via Circumvallazione; VARCO n. 3 C.so A. Rizzoli; VARCO n. 4 Via Rosario-intersezione Via Circumvallazione; con il seguente calendario e fasce orarie di funzionamento fino al 16 giugno 2024: 15 maggio dalle ore 18.00 alle ore 01.00; dal 16 al 19 maggio dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e dalle ore 18.00 alle ore 03.00; dal 20 maggio al 16 giugno solo Festivi e Prefestivi dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e dalle ore 18.00 alle ore 01.00».

Previste esenzioni e deroghe previa autorizzazione come generalmente previste per tutti i varchi. Per i Varchi 2, 3 e 4 per residenti e domiciliati all’interno della ZTL; parenti di persone necessitanti di assistenza sanitaria; veicoli al servizio di persone con disabilità «al solo fine di raggiungere gli stalli di sosta in C.so A. Rizzoli (area antistante la chiesa della Madonna delle Grazie) o Piazza S. Restituta»; taxi, veicoli di dipendenti o titolari di attività economiche; ospiti di strutture ricettive. Per il Varco 2 «ciclomotori e motocicli solo se condotti tassativamente a mano ed a motore spento appartenenti a residenti o domiciliati nel Rione Regina Margherita, Via Pannella e C.so A. Rizzoli». Per il Varco 3 ugualmente per ciclomotori e motocicli solo se condotti tassativamente a mano ed a motore spento appartenenti a residenti o domiciliati nel Rione Genala e via M. Onofrio, dipendenti delle strutture alberghiere Albergo della Regina Isabella e La Reginella, veicoli a noleggio senza conducente limitatamente alla consegna del veicolo. Una complessiva riorganizzazione della ZTL, per la quale dopo il 16 giugno gli orari di funzionamento sono destinati ad essere modificati in previsione del periodo più “caldo” della stagione estiva.