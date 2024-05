Serie D. Ischia. Trofa: “Il derby lo giocheremo con la stessa mentalità”.

Sblocca la gara con un tap-in sul passaggio di Patalano e al termine di una manovra spettacolare, trascina con esperienza e leadership la sua Ischia. Capitan Davide Trofa, al triplice fischio, commenta la vittoria sull’Ostiamare: “Siamo molto soddisfatti. Sono molto contento dal punto di vista personale, ma la cosa più importante era la vittoria.

La squadra, come al solito, ha risposto bene. Sono contento perché ci stiamo togliendo belle soddisfazioni e sono felice per tutti i miei compagni perché hanno fatto sacrifici, chi ha giocato ha sempre fatto bene ed oggi è l’ennesima dimostrazione. Due risultati su tre a disposizione contro la Nocerina? Non dobbiamo pensarci, altrimenti possiamo incappare in qualche errore. Il risultato è una conseguenza dei novanta minuti. Dobbiamo pensare di fare una grande prestazione a Nocera e poi vedremo quello che succederà. Quello che conta sono i playoff. Contro l’Ostiamare è stata una partita difficile perché giocavamo contro un avversario che non aveva niente da chiedere ed era molto spensierato. Noi avevamo un assillo in più e dunque tutto da perdere.

L’Ischia ha risposto alla grande, dando l’ennesima dimostrazione di gruppo, di coesione e di forza d’animo. Florio? Ha avuto una forte contusione alla caviglia, aspettiamo aggiornamenti per capire l’entità dell’infortunio. Speriamo non sia nulla di grave”.