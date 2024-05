Sant’Angelo, anche questa estate il presidio dei Carabinieri. Il Comune si attiva per individuare il locale

Dopo il positivo esperimento del 2023 procedura di selezione per la sede da prendere in locazione. Dopo il positivo esperimento della scorsa estate di un presidio dei Carabinieri a Sant’Angelo, il Comune di Serrara Fontana si è attivato per ripetere l’iniziativa anche nella stagione turistica 2024. Ma per conseguire l’obiettivo è necessario reperire locali idonei, in quanto quelli utilizzati lo scorso anno erano stati temporaneamente messi a disposizione con comodato gratuito da parte di un privato.

Stavolta, su indicazione della giunta, il responsabile del IV Settore Tecnico e Manutentivo arch. Alessandro Vacca ha indetto apposita procedura selettiva. Nella determina adottata si ricorda che la sicurezza e l’ordine pubblico sul territorio di Serrara Fontana sono assicurati dalla Stazione dei Carabinieri di Barano. Una situazione non consona a una località turistica «che nel corso dei mesi estivi vede accrescere notevolmente la propria popolazione soprattutto nel borgo turistico rinomato di Sant’Angelo».

Quanto all’esperimento del 2023 in accordo con la Compagnia Carabinieri di Ischia, «come si evince dalla relazione agli atti redatta dal comandante della Polizia Locale del Comune di Serrara Fontana la presenza del presidio di PS ha garantito un maggiore controllo del territorio ed ha consentito di ottenere importanti risultati anche in termini di prevenzione dei reati; anche i cittadini ed i turisti presenti hanno apprezzato molto il servizio comunicando feedback positivi a sindaco ed assessori che hanno relazionato in merito alla Giunta Comunale».

Dunque l’Ente «ritiene di preminente interesse la tutela dell’ordine pubblico in sintonia con gli intendimenti dei competenti vertici dell’Arma dei Carabinieri garantire questo presidio estivo in ragione della sua importante funzione di garanzia di sicurezza per la comunità amministrata».

Di qui la decisione della Giunta di proseguire nella iniziativa, demandando all’arch. Vacca di indire la procedura per la individuazione del locale da prendere in locazione per destinarlo a presidio di PS durante la stagione estiva 2024 (almeno dal 1 giugno al 31 ottobre 2024). Una sede, si ricorda, assegnata a titolo gratuito alla Compagnia Carabinieri di Ischia.

Il budget stanziato per quest’anno dall’Amministrazione ammonta a 7.500 euro. Il responsabile del Servizio Tecnico ha dunque redatto e approvato lo schema di avviso pubblico, precisando che la procedura è esclusa dall’applicazione del codice degli appalti, «ma che tuttavia se ne sono rispettati i principi generali».

Al fine di dare massima pubblicità – stante anche il poco tempo disponibile – l’avviso sarà pubblicato per dieci giorni consecutivi all’albo pretorio on line del Comune.